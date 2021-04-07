全球OEM廠商為新型電動汽車平臺選擇伊頓配電技術

伊頓eMobility事業部已獲得一份合約，將向一家全球汽車製造商提供配電單元和Bussmann™系列熔斷器，用於一種新式輕型電動商用車中。（照片：美國商業資訊）

伊頓eMobility事業部已獲得一份合約，將向一家全球汽車製造商提供配電單元和Bussmann™系列熔斷器，用於一種新式輕型電動商用車中。（照片：美國商業資訊）

密西根州紹斯菲爾德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--動力管理公司伊頓(Eaton)今天宣布，其eMobility事業部已獲得一份合約，將向一家全球汽車製造商提供配電單元(PDU)和Bussmann™系列熔斷器，用於一種新式電池電動(BEV)輕型商用車中，該車型屬於BEV的快速成長領域。所述PDU在設計上具有延展性，可應用於該產品組合中的各種未來車輛。

PDU也稱為接線盒或保險絲盒，它將主電池電源連接到車輛的其他部分，方式類似於將主電源連接到房屋各個分支電路的家用配電盤。在為車輛配電的同時，PDU透過提供電路保護實現安全功能。

伊頓eMobility事業部之所以獲得這份供應協議，是因為它能夠提供優於競爭對手的獨特功能，包括將Bussmann系列熔斷器可完全整合到PDU中以保護四個輔助電路。

伊頓eMobility事業部配電與保護全球產品策略經理Kevin Calzada表示：「伊頓在熔斷器和電路保護技術方面的豐富經驗和應用使得PDU的整合度達到了其他公司無法企及的高度。伊頓能夠透過PDU功能設計中的技術敏捷性來確保該專案的安全，並確保系統的高可靠性。」

伊頓eMobility團隊利用其豐富的電氣專長，設計了一款兼具功能性和成本效益的產品，以滿足車輛嚴格的電路保護要求。PDU還經過了嚴格的測試，可確保長期可靠性。

Calzada表示：「業界獨一無二的熔斷器耐久性模擬有助於OEM廠商降低風險。如果選用不當的輔助熔斷器，會引發不當跳電問題；反觀我們，在專家的帶領下，對熔斷器進行調整，得以透過熔斷器尺寸分析來證明長期可靠性。」

OEM廠商還要求PDU提供多層次的安全保障。為了確保安全維修和檢修，伊頓的PDU在接線盒位置布局上採用了獨特設計。此外，伊頓裝置還含有測試埠，該埠使電錶可用作接觸微型電路板的探頭，如果裝置仍在充電，電路板會發出信號，以防技術人員誤觸高電壓。

伊頓eMobility事業部由伊頓電氣化集團和車輛集團的產品、專長和全球製造能力結合而成。伊頓計畫進一步開發新產品和新技術，包括智慧診斷、智慧電力電子和預測性健康監測系統，以加強其國際化能力，並為客車、商用車和非公路客戶提供智慧電氣化解決方案。如需瞭解更多關於伊頓eMobility事業部的資訊，請造訪Eaton.com/eMobility。

伊頓的使命是透過使用電源管理技術和服務來改善生活品質和環境。我們提供永續解決方案，幫助我們的客戶更安全、更高效、更可靠地有效管理電力、液壓和機械動力。伊頓2020年的收入為179億美元，我們向超過175個國家的客戶銷售產品。我們有約92,000名員工。如需瞭解更多資訊，請造訪www.eaton.com。

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