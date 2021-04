BUFFALO, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--Unifrax, il produttore leader di materiali speciali ad alte prestazioni, ha introdotto oggi una nuova tecnologia di supporto per catalizzatori in allumina nano-strutturata per il mercato dei trasporti. Eco-lytic™ by Unifrax. Alloggiata all'interno del convertitore catalitico di un veicolo, la fibra di supporto del catalizzatore Eco-lytic è progettata per sostituire il convertitore catalitico esistente o aggiungere ai sistemi esistenti al fine di migliorare la riduzione delle emissioni, consumare meno metalli preziosi e materie prime, e guidare il consumo di energia inferiore attraverso la riduzione del peso del veicolo.

