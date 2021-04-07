全球OEM厂商为新型电动汽车平台选择伊顿配电技术

伊顿eMobility事业部已获得一份合同，将向一家全球汽车制造商提供配电单元和Bussmann™系列熔断器，用于一种新式轻型电动商用车中。（照片：美国商业资讯）

伊顿eMobility事业部已获得一份合同，将向一家全球汽车制造商提供配电单元和Bussmann™系列熔断器，用于一种新式轻型电动商用车中。（照片：美国商业资讯）

密歇根州绍斯菲尔德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--动力管理公司伊顿(Eaton)今天宣布，其eMobility事业部已获得一份合同，将向一家全球汽车制造商提供配电单元(PDU)和Bussmann™系列熔断器，用于一种新式电池电动(BEV)轻型商用车中，该车型属于BEV的快速增长领域。所述PDU在设计上具有可扩展性，可应用于该产品组合中的各种未来车辆。

PDU也称为接线盒或保险丝盒，它将主电池电源连接到车辆的其他部分，方式类似于将主电源连接到房屋各个分支电路的家用配电盘。在为车辆配电的同时，PDU通过提供电路保护实现安全功能。

伊顿eMobility事业部之所以获得这份供应协议，是因为它能够提供优于竞争对手的独特功能，包括将Bussmann系列熔断器可完全集成到PDU中以保护四个辅助电路。

伊顿eMobility事业部配电与保护全球产品战略经理Kevin Calzada表示：“伊顿在熔断器和电路保护技术方面的丰富经验和应用使得PDU的集成度达到了其他公司无法企及的高度。伊顿能够通过PDU功能设计中的技术敏捷性来确保该项目的安全，并确保系统的高可靠性。”

伊顿eMobility团队利用其丰富的电气专长，设计了一款兼具功能性和成本效益的产品，以满足车辆严格的电路保护要求。PDU还经过了严格的测试，可确保长期可靠性。

Calzada表示：“业内独一无二的熔断器耐久性模拟有助于OEM厂商降低风险。如果选用不当的辅助熔断器，会引发误跳闸问题；反观我们，在专家的带领下，对熔断器进行调整，得以通过熔断器尺寸分析来证明长期可靠性。”

OEM厂商还要求PDU提供多层次的安全保障。为了确保安全维修和检修，伊顿的PDU在接线盒位置布局上采用了独特设计。此外，伊顿装置还带有测试端口，该端口使电表可用作接触微型电路板的探头，如果装置仍在充电，电路板会发出信号，以防技术人员误触高电压。

伊顿eMobility事业部由伊顿电气化集团和车辆集团的产品、专长和全球制造能力结合而成。伊顿计划进一步开发新产品和新技术，包括智能诊断、智能电力电子和预测性健康监测系统，以加强其国际化能力，并为乘用车、商用车和非公路客户提供智能电气化解决方案。如需了解更多关于伊顿eMobility事业部的信息，请访问Eaton.com/eMobility。

伊顿的使命是通过使用电源管理技术和服务来改善生活质量和环境。我们提供可持续解决方案，帮助我们的客户更安全、更高效、更可靠地有效管理电力、液压和机械动力。伊顿2020年的收入为179亿美元，我们向超过175个国家的客户销售产品。我们有约92,000名员工。如需了解更多信息，请访问www.eaton.com。

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