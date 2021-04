SAN FRANCISCO & SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Trax, een toonaangevend computer vision-bedrijf dat de fysieke winkel transformeert, heeft zich verzekerd van $640 miljoen in een Serie E financieringsronde geleid door SoftBank Vision Fund 2 en op technologie gerichte fondsen beheerd door bestaande investeerder BlackRock, Inc. Deze ronde van primair en secundair kapitaal namen ook nieuwe investeerders deel, waaronder OMERS, een van Canada’s grootste pensioenregelingen op basis van vaste toezeggingen, en Sony Innovation Fund van IGV.

Het cloud platform van Trax versnelt de digitale transformatie van bedrijven in consumer packaged goods (CPG) en supermarktketens door gedetailleerd inzicht te bieden in snel veranderende winkelomstandigheden. Trax-oplossingen stellen gebruikers in staat om tijdige, data gestuurde beslissingen te nemen en onmiddellijke corrigerende maatregelen te nemen. Als gevolg hiervan versnellen merken en retailers de groei, verlagen ze de kosten en stimuleren ze het bewustzijn en de koopintentie. Aangedreven door zijn eigen computervisie, geavanceerde hardware voor het internet der dingen, on-demand personeel en shopper oplossingen, stelt Trax zijn klanten in staat om de best denkbare winkelervaringen te bieden.

