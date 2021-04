SAN FRANCISCO e SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Trax, prestigioso fornitore di soluzioni per la visione artificiale destinate a trasformare la vendita al dettaglio mediante punti vendita, ha raccolto 640 milioni di dollari in un round di finanziamento di Serie E condotto dal fondo SoftBank Vision Fund 2 e da fondi specializzati nel comparto tecnologico gestiti dall’investitore esistente BlackRock, Inc. A questo round per la raccolta di capitale primario e secondario hanno inoltre partecipato nuovi investitori, tra cui OMERS, uno dei maggiori piani pensionisitici a benefici definiti del Canada e il fondo Sony Innovation Fund di IGV.

La piattaforma cloud di Trax sta accelerando la trasformazione digitale delle imprese di prodotti di consumo confezionati (consumer packaged good, CPG) e dei rivenditori al dettaglio di prodotti alimentari fornendo visibilità granulare delle condizioni dei punti vendita in costante cambiamento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.