Trax obtient 640 millions USD dans le cadre d’un cycle de financement mené par SoftBank Vision Fund 2 et BlackRock, pour transformer la distribution grâce aux technologies numériques

SAN FRANCISCO & SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--Trax, l’une des principales sociétés de vision par ordinateur (computer vision), qui transforme la distribution physique, a obtenu 640 millions USD dans le cadre d’un cycle de financement de série E, mené par SoftBank Vision Fund 21 et des fonds axés sur la technologie gérés par l’investisseur existant BlackRock, Inc. Ce cycle de capitaux primaires et secondaires a également vu la participation de nouveaux investisseurs, dont OMERS, l’un des plus importants régimes de retraite à prestations déterminées au Canada, et Sony Innovation Fund par IGV2 .

La plateforme cloud de Trax accélère la transformation numérique des entreprises de biens de grande consommation et des enseignes alimentaires, en offrant une visibilité précise et rapide des changements dans les magasins.

Les solutions de Trax permettent aux utilisateurs de prendre des décisions opportunes et basées sur les données réelles, de sorte à pouvoir mettre en œuvre des actions correctives immédiates. Les marques et les enseignes peuvent ainsi accélérer la croissance, réduire les coûts, sensibiliser les consommateurs et stimuler les intentions d’achat.

Grâce à ses solutions exclusives de vision par ordinateur (computer vision), ses technologies de caméras connectées (IoT), sa maind’œuvre merchandising intervenant à la demande, et ses solutions d’influence des consommateurs, Trax permet à ses clients de proposer les meilleures expériences d’achat qu’on puisse imaginer.

« Nous voyons le secteur de la distribution adopter les technologies numériques à un rythme et à une échelle sans précédent », a déclaré Joel Bar-El, président exécutif et cofondateur de Trax. « Malgré les turbulences de 2020, notre entreprise a fait d’énormes progrès grâce au travail acharné, au dévouement et à l’esprit d’équipe de Trax. Nos nombreuses solutions répondent aux besoins complexes des marques et des distristributeurs, car elles s’adaptent rapidement aux changements de comportement des consommateurs. Ce financement place Trax en toute confiance à l’avant-garde de l’avenir de la distribution de biens de grande consommation l, où monde physique et monde numérique se combinent comme jamais auparavant pour offrir aux consommateurs des expériences enrichissantes. »

« Nous sommes convaincus que, du fait de sa plateforme d’intelligence artificielle innovante et de ses technologies de reconnaissance d’image, Trax, optimise les magasins en permettant aux marques et distributeurs d’exécuter de meilleures stratégies d’inventaire à l’aide de données et d’analyses », a confié pour sa part Chris Lee, directeur chez SoftBank Investment Advisers. « Nous nous réjouissons de ce partenariat avec l’équipe de Trax, visant à leur permettre d’élargir leur offre de produits et pénétrer de nouveaux marchés. »

« Trax développe sa plateforme cloud, sophistiquée et alimentée par l’intelligence artificielle , au service des industriels et distributeurs de biens de grande consommation depuis plus d’une décennie », a renchéri Justin Behar, PDG de Trax. « Nous avons commencé notre parcours en créant de nouvelles solutions de vision par ordinateur (computer vision), pour la distribution alimentaire, avant d’élargir peu à peu nos capacités pour répondre aux besoins en constante évolution de l’écosystème moderne de la distribution. Grâce à cet investissement important de la part de SoftBank, de BlackRock et d’autres, nous allons investir dans notre équipe, étendre notre leadership sur le marché, continuer à développer notre activité pour les enseignes, et piloter les prochaines étapes d’innovation et de croissance à long terme. »

Depuis sa création en 2010, Trax est à l’origine d’une multitude d’avancées technologiques au service de l’industrie. Au cours de l’année passée, Trax a lancé une suite de solutions autonomes de surveillance des rayons combinée à l’intelligence artificielle et un service de merchandising dynamique, pour aider les marques et les enseignes à maintenir la disponibilité des produits en rayon grâce à Trax Flexforce, une « crowd marketplace » à la demande.

J.P. Morgan a agi en tant qu’agent de placement pour Trax dans le cadre de ce cycle d’investissement.

Pour en savoir plus sur la plateforme de Trax, rendez-vous sur www.traxretail.com.

À propos de Trax

La mission de Trax est de permettre aux marques et aux distributeurs d’exploiter la puissance des technologies numériques pour produire les meilleures expériences d’achat qu’on puisse imaginer. La plateforme de Trax offre la possibilité pour les clients, marques ou enseignes, de savoir ce qui se passe à tout moment sur les rayons de chaque magasin, afin qu’ils puissent se concentrer sur ce qu’ils font le mieux, à savoir ravir les consommateurs.

Bon nombre des plus grandes entreprises de biens de consommation et des plus grands distributeurs au monde, utilisent les solutions de Trax en matière de merchandising dynamique, d’exécution en magasin, d’engagement des consommateurs, de mesure des marchés, d’analyse et de surveillance des rayons, le tout, à grande échelle afin de générer des expériences client positives tout en dégageant des opportunités de revenus dans tous les points de vente. En tant que pionnier de la vision par ordinateur (computer vision), Trax continue de dominer le secteur grâce à ses innovations et à son esprit d’excellence, en développant des technologies de pointe et de nouvelles méthodes de collecte de données autonomes. Trax est une entreprise mondiale qui dispose de hubs aux États-Unis, à Singapour et en Israël, servant des clients dans plus de 90 pays à travers le monde.

1 À la date du présent communiqué de presse, SoftBank Group Corp. avait effectué des apports en capital pour permettre des investissements par SoftBank Vision Fund 2 (« SVF 2 ») dans certaines sociétés du portefeuille. Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre informatif uniquement, et ne constituent ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de parts de société en commandite dans un fonds, notamment le fonds SVF 2. SVF 2 n’a pas encore eu de clôture externe, et tout investisseur tiers potentiel recevra des informations supplémentaires relatives à tout investissement de SVF 2 avant la clôture.

2 Innovation Growth Ventures Co., Ltd. (IGV) est géré par Sony Innovation Fund et Daiwa Capital Holdings

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.