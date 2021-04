Kanker bestrijden met gepersonaliseerde vaccins : OncoDNA en myNEO werken samen om de kracht van mRNA Therapie te ontgrendelen

GOSSELIES, Belgie--(BUSINESS WIRE)--OncoDNA , een theranostisch en genomisch bedrijf gespecialiseerd in precisiegeneeskunde, en myNEO, uitblinkend in de AI-gedreven identificatie van doelwitten binnen de immuno-oncologie , zijn verheugd om een nieuwe samenwerking aan te kondigen die een revolutie teweeg zal brengen in de kankerzorg. De twee bedrijven zijn overeengekomen om hun technologieën te combineren en zo de productie mogelijk te maken van gepersonaliseerde vaccins voor patiënten die geen behandelingsopties meer hebben.

Door de wereldwijde gezondheidscrisis is het onderzoek en de kennis van mRNA-therapieën sneller dan ooit tevoren gegroeid. In de oncologie kunnen gepersonaliseerde vaccins helpen kanker te bestrijden door heel selectief het immuun systeem te activeren. Deze vaccins kunnen het lichaam leren om tumor-specifieke neoantigenen, geproduceerd door de kanker cellen, te herkennen en te bestrijden.

OncoDNA en myNEO zullen hun sequencing en bioinformatica technologieën benutten voor de identificatie en selectie van de meest effectieve neoantigenen voor elke individuele patiënt afzonderlijk. Terwijl OncoDNA volledige genoom- en volledige transcriptoom sequencing zal uitvoeren, zal myNEO de geavanceerde interpretatie van deze gegevens afhandelen en het meest optimale vaccin construct ontwerpen voor maximaal klinisch voordeel.

Het project belooft patiënten te begeleiden met een volledig gepersonaliseerd traject. De patiënten die in aanraking komen zullen een op maat gemaakt vaccin ontvangen en gepersonaliseerd opgevolgd worden via het monitoren van circulerend DNA van de tumor na de behandeling. Met OncoFOLLOW™ (vloeibare biopsie) zal OncoDNA de respons van de patiënt en de evolutie van de kanker zeer nauwlettend opvolgen en eventueel hervalling vroeg kunnen detecteren.

​“ OncoDNA is enthousiast om met myNEO aan dit ambitieus project te beginnen. We staan aan de eerste linie op het gebied van innovatie, en de uitdagingen die voor ons liggen zijn enorm. Het kan jaren duren voordat deze technologie werkelijkheid wordt. Echter, huidige testen op patiënten die niet reageren op bestaande therapieën tonen zeer veelbelovende resultaten”, zegt Jean-Pol Detiffe, Chief Strategy & Innovation Officer en oprichter van OncoDNA.

​“ Vanaf dag 1, is het myNEO’s missie geweest om de kracht van immunotherapie te ontgrendelen via diepe analyse van het genoom samen met het bepalen van het immuun profiel van tumoren,” beschrijft Cedric Bogaert, mede-oprichter en CEO van myNEO. “ Momenteel, wordt onze technologie gebruikt door biotech en farma partners voor het design van opkomende therapieën in de immune-oncologie. Dit project brengt onze ambitie een stap verder."