Guérir du cancer grâce à la vaccination personnalisée: OncoDNA et myNEO s’allient pour déployer l’utilisation de l’ARN messager à des fins thérapeutiques

GOSSELIES, Belgique--(BUSINESS WIRE)--OncoDNA, une société de théranostique et de génomique spécialisée dans la médecine de précision, et myNEO, une société d'intelligence artificielle spécialisée dans l'identification de cibles en immuno-oncologie, dévoilent avec grand enthousiasme une collaboration qui entend révolutionner le traitement du cancer. Les deux entreprises ont convenu de consolider leurs technologies afin de faciliter la production de vaccins personnalisés pour les patients à court de traitements.

La pandémie a donné un coup d'accélérateur à l’exploitation de l’ARN messager dans le secteur thérapeutique. En oncologie, les vaccins personnalisés pourraient aider à guérir du cancer en entraînant le système immunitaire à reconnaître et neutraliser des néo-antigènes tumoraux.

OncoDNA et myNEO mettront à profit leurs technologies de séquençage et de bioinformatique pour identifier et sélectionner les néo-antigènes les plus efficaces à cibler chez un patient. Alors qu'OncoDNA procédera au séquençage du transcriptome et du génome complet, myNEO se chargera de l'interprétation des données séquencées et élaborera la formule vaccinale pour un bénéfice clinique optimal.

Le projet prévoit d'offrir aux patients un traitement entièrement personnalisé. Les patients éligibles bénéficieront de vaccins conçus sur mesure ainsi que d'un suivi personnalisé après vaccination. OncoFOLLOW™, le test de biopsie liquide d’OncoDNA, permettra de surveiller au plus près la réponse du patient et l'évolution de son cancer grâce à une méthode personnalisée de séquençage de nouvelle génération.

« OncoDNA se réjouit de se lancer dans ce projet pour le moins ambitieux avec myNEO. Nous sommes à la pointe de l'innovation et les défis qui nous attendent sont herculéens. Ensemble, nous évoluerons vers un monde où les patients atteints d'une maladie pratiquement incurable auront la possibilité de concevoir leurs élixirs personnalisés. Cela pourrait prendre des années avant que cette technologie devienne une réalité. Cependant, les tests pilotes en cours menés sur des patients qui ne réagissaient à aucun traitement montrent des résultats prometteurs », commente Jean-Pol Detiffe, fondateur et directeur de la stratégie et de l'innovation chez OncoDNA.

"Depuis le tout début, myNEO s'est donné pour mission de réaliser les promesses de l'immunothérapie en dressant le profil génomique et immunitaire des tumeurs", déclare Cedric Bogaert, cofondateur et PDG de myNEO. "Actuellement, notre technologie est utilisée par des partenaires biopharmaceutiques pour découvrir de nouvelles thérapies en immuno-oncologie. Ce projet porte notre ambition un pas en avant."