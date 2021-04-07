Elliptic Labs与高通（Qualcomm）将在搭载在骁龙计算平台上的Windows笔记本电脑和平板领域扩大合作

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) --全球AI软件公司和虚拟智能传感器的全球领导者Elliptic Labs (EuroNext Growth: ELABS.OL)，宣布扩大与高通（Qualcomm Technologies，Inc.）的合作，以便将Elliptic的AI虚拟智能传感器交互平台搭载在高通®骁龙™移动平台（ Qualcomm® Snapdragon™ compute platforms）上。因此，Elliptic Labs的AI虚拟智能传感器交互平台可供原始设备制造商采用最新骁龙计算平台支持的笔记本电脑和平板电脑设备。这些平台可提供高效率和强大的电池寿命、出色的性能、先进的AI功能以及内置的5G和 4G蜂窝连接，亦可实现无风扇的轻薄设计。

Elliptic Labs的AI虚拟智能传感器交互平台利用专利算法、专利机器学习(ML)工具和传感器融合创建AI虚拟智能传感器。今天的新闻将使原始设备制造商能够为其搭载骁龙计算平台的Windows设备提供全新的用户体验，如存在检测和无触摸手势交互。通过将他们在用户体验方面的创新与来自高通技术的尖端移动计算解决方案相结合，Elliptic期待在基于windows的笔记本电脑和平板电脑市场中获得更多合作机会。

Elliptic Labs与高通的合作产生了巨大反响。已有1.5亿台设备搭载了Elliptic的AI虚拟智能传感器交互平台。原始设备制造商们认可Elliptic Labs和高通(Qualcomm Technologies)给出的承诺，使设备更智能，具有无触摸手势交互、存在检测和强大的安全性等功能。原始设备制造商们还可通过取缔依赖于贵金属的硬件传感器来更有效地降低成本。Elliptic Labs的AI虚拟智能传感器交互平台进一步增强了骁龙移动平台为消费者、教育喊你工业和企业用户打造强大的生产力和极致的娱乐体验。

Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen女士表示：“由于市场对设备更智能、更强大的需求不断增加，我们很高兴地宣布与高通(Qualcomm Technologies)扩大合作，支持基于Windows的系统，这将给更多的笔记本电脑和平板电脑原始设备制造商们带来成功的合作设计。将我们的AI虚拟智能传感器交互平台与骁龙移动平台的先进功能相结合，将改变PC行业以及整个世界的连接方式，将激动人心且具有行业定义的设备成为可能。与高通的关系不断发展，并充分利用骁龙移动平台的强大功能，使我们的产品对领先的原始设备制造商更具吸引力。”

高通技术公司产品管理总监Paul Hwang表示：“扩大与Elliptic Labs的合作，进一步展示了骁龙移动平台的性能和应用。与Elliptic Labs等创新公司紧密合作，扩展了我们的客户使其可以通过基于骁龙 8cx、8c和7c的系统为终端用户带来强大的性能和外观。”

Elliptic Labs已经在小米Mi11（基于骁龙888移动平台，已取得巨大商业成功、关键的旗舰智能手机）上推出了虚拟接近感应传感器INNER BEAUTY®。 预计到2021年，基于骁龙888移动平台和Elliptic Labs的AI虚拟智能传感器交互平台的设备将进一步投放商业市场。EllipticLabs与高通之间的这种关系预计将在骁龙移动平台上带来更极致的体验。

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关于Elliptic Labs

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。于2020年10月正式向泛欧证券交易所（Euronext Growth Market )提交首次公开募股（IPO)申请。Elliptic Labs当前是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上1.5亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。