NuScale Power獲得來自JGC Holdings Corporation的4,000萬美元投資，為小型模組化反應爐部署提供支援

奧勒岡州波特蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--NuScale Power今天宣布，該公司已經和JGC Holdings Corporation（簡稱JGC HD）敲定了一項投資和策略合作協議。JGC Holdings Corporation是全球領先的工程、採購和施工(EPC)承包商集團公司的控股公司，總部位於日本。作為與福陸公司(Fluor Corporation)（NuScale在美國的主要投資人和EPC合作夥伴）商業關係的一部分，JGC HD將向NuScale Power提供4,000萬美元的現金投資，並與福陸公司合作部署NuScale電廠。

今天的公告象徵著首次有一家日本公司與NuScale Power建立商業關係並對其進行投資，這表明日本和全球企業對NuScale開創性的小型模組化反應爐(SMR)技術越來越感興趣。

NuScale董事長兼執行長John Hopkins表示：「JGC HD與NuScale Power的投資和合作是對我們SMR技術及其國際可行性的積極肯定。在世界各國都在尋求創新的解決方案來完成清潔能源轉型的過程中，NuScale期待著展示我們更清潔、更安全的先進核技術如何為它們帶來經濟和環境方面的諸多好處。」

JGC Holdings Corporation代表董事、總裁兼營運長Tadashi Ishizuka表示：「JGC集團支援完成日本政府去年承諾的『2050年實現碳中和』的目標。我們對NuScale技術的投資及其增強的安全功能，將有助於JGC擴大我們的EPC業務，並為全球能源市場不斷成長的需求提供零碳資源。」

NuScale的SMR在2020年8月創造了歷史，成為第一個也是唯一一個獲得美國核能管理委員會(U.S. Nuclear Regulatory Commission)核准的設計，並在該年度結束前保持了其SMR技術商業化的強勁態勢。NuScale和福陸目前正在為猶他州聯合市政電力系統公司(UAMPS)工作，以期使世界上第一個無碳SMR清潔能源專案實現商業化。

國內外客戶對NuScale Power的興趣日益濃厚，他們將NuScale電廠視為一種長期解決方案，可為各種應用提供可靠、安全、負擔得起且操作靈活的無碳能源。NuScale已經與美國和國際市場中的實體簽署並公布了協議。

關於NuScale Power

NuScale Power開發了一種新的模組化輕水反應爐核電站，可為發電、區域供熱、海水淡化和其他製程供熱應用提供能量。這種突破性的小型模組化反應爐(SMR)設計採用完全工廠製造的NuScale Power Module™，能夠使用更安全、更小且可擴展的加壓水反應爐技術發出77MW的電力。NuScale的可擴展設計（發電廠可容納多達4個、6個或12個單獨的發電模組）既提供了無碳能源的好處，又能減少百萬瓩級核設施所需的資金投入。NuScale的主要投資人是擁有70年商業核電歷史的全球工程、採購和建築公司福陸公司(Fluor Corporation)。

NuScale總部位於奧勒岡州波特蘭，在奧勒岡州科瓦利斯、馬里蘭州羅克維爾、北卡羅來納州夏洛特、華盛頓州里奇蘭和英國倫敦設有辦事處。在Twitter：@NuScale_Power、Facebook：NuScale Power, LLC、LinkedIn：NuScale-Power和Instagram：nuscale_power上掌握該公司的最新動態。敬請造訪NuScale Power的網站。

關於JGC Holdings Corporation

JGC Holdings Corporation是一家由世界領先的EPC承包商集團公司和功能材料製造公司組成的控股公司。其主要子公司JGC Corporation是一家海外EPC承包商，致力於為客戶提供全方位的專案服務，同時提供安全和符合成本效益的專案執行。自1928年成立以來，JGC集團已在全球執行了大約兩萬個不同規模的專案，涵蓋煉油、液化天然氣、石化、電力、核能、製藥和採礦等行業。

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