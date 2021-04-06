NuScale Power获得来自JGC Holdings Corporation的4,000万美元投资，为小型模块化反应堆部署提供支持

俄勒冈州波特兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--NuScale Power今天宣布，该公司已经和JGC Holdings Corporation（简称“JGC HD”）敲定了一项投资和战略合作协议。JGC Holdings Corporation是全球领先的工程、采购和施工(EPC)承包商集团公司的控股公司，总部位于日本。作为与福陆公司(Fluor Corporation)（NuScale在美国的主要投资者和EPC合作伙伴）商业关系的一部分，JGC HD将向NuScale Power提供4,000万美元的现金投资，并与福陆公司合作部署NuScale电厂。

今天的公告标志着首次有一家日本公司与NuScale Power建立商业关系并对其进行投资，这表明日本和全球企业对NuScale开创性的小型模块化反应堆(SMR)技术越来越感兴趣。

NuScale董事长兼首席执行官John Hopkins表示：“JGC HD与NuScale Power的投资和合作是对我们SMR技术及其国际可行性的积极肯定。在世界各国都在寻求创新的解决方案来完成清洁能源转型的过程中，NuScale期待着展示我们更清洁、更安全的先进核技术如何为它们带来经济和环境方面的诸多好处。”

JGC Holdings Corporation代表董事、总裁兼首席运营官Tadashi Ishizuka表示：“JGC集团支持完成日本政府去年承诺的‘2050年实现碳中和’的目标。我们对NuScale技术的投资及其增强的安全功能，将有助于JGC扩大我们的EPC业务，并为全球能源市场不断增长的需求提供零碳资源。”

NuScale的SMR在2020年8月创造了历史，成为第一个也是唯一一个获得美国核管理委员会(U.S. Nuclear Regulatory Commission)批准的设计，并在该年度结束前保持了其SMR技术商业化的强劲势头。NuScale和福陆目前正在为犹他州联合市政电力系统公司(UAMPS)工作，以期使世界上第一个无碳SMR清洁能源项目实现商业化。

国内外客户对NuScale Power的兴趣日益浓厚，他们将NuScale电厂视为一种长期解决方案，可为各种应用提供可靠、安全、负担得起且操作灵活的无碳能源。NuScale已经与美国和国际市场中的实体签署并公布了协议。

关于NuScale Power

NuScale Power开发了一种新的模块化轻水反应堆核电站，可为发电、区域供热、海水淡化和其他工艺供热应用提供能量。这种突破性的小型模块化反应堆(SMR)设计采用完全工厂制造的NuScale Power Module™，能够使用更安全、更小且可扩展的加压水反应堆技术发出77MW的电力。NuScale的可扩展设计（发电厂可容纳多达4个、6个或12个单独的发电模块）既提供了无碳能源的好处，又能减少十亿瓦级核设施所需的资金投入。NuScale的主要投资者是拥有70年商业核电历史的全球工程、采购和建筑公司福陆公司(Fluor Corporation)。

NuScale总部位于俄勒冈州波特兰，在俄勒冈州科瓦利斯、马里兰州罗克维尔、北卡罗来纳州夏洛特、华盛顿州里奇兰和英国伦敦设有办事处。在Twitter：@NuScale_Power、Facebook：NuScale Power, LLC、LinkedIn：NuScale-Power和Instagram：nuscale_power上关注该公司。敬请访问NuScale Power的网站。

关于JGC Holdings Corporation

JGC Holdings Corporation是一家由世界领先的EPC承包商集团公司和功能材料制造公司组成的控股公司。其主要子公司JGC Corporation是一家海外EPC承包商，致力于为客户提供全方位的项目服务，同时提供安全和经济高效的项目执行。自1928年成立以来，JGC集团已在全球范围内执行了大约两万个不同规模的项目，涉及炼油、液化天然气、石化、电力、核能、制药和采矿等行业。

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