CNP Assurances et Tikehau Capital lancent une unité de compte ouvrant aux particuliers l’accès au capital-investissement dans le secteur de la transition énergétique

CNP Assurances et son partenaire Tikehau Capital (Paris:TKO), groupe de gestion d’actifs alternatifs, lancent en exclusivité pour les clients de CNP Patrimoine, la première unité de compte de private equity sur le thème de la transition énergétique. « CNP Relance et Climat » permet aux investisseurs individuels d’avoir accès, au travers d’un fonds de private equity dédié à la transition énergétique labélisé « Relance », à des placements dans des actifs non cotés en investissant dans l’économie réelle pour répondre à l’urgence climatique.

À travers ce partenariat, CNP Assurances entend proposer aux clients particuliers de ses partenaires une unité de compte offrant une alternative intéressante aux placements cotés avec l’accès à un fonds de private equity réservé jusqu’à présent aux investisseurs institutionnels. En investissant avec conviction, ce fonds permet de participer au financement de l’économie réelle en accompagnant la croissance de sociétés sélectionnées avec rigueur par Tikehau Capital pour leur potentiel de croissance et leur contribution active à la lutte contre le changement climatique.

Tikehau Capital a lancé dès 2018 le premier fonds de private equity dédié à la transition énergétique, dans lequel il a lui-même réalisé un investissement de 100 millions d’euros au travers de son bilan, et dont CNP Assurances est un des investisseurs de référence. Il s’agit d’une plateforme unique au monde ayant vocation à accélérer la croissance des PME et des ETI européennes qui apportent une réponse à l’urgence climatique dès aujourd’hui et qui contribuent à la transition vers une économie bas carbone.

Ce fonds de Tikehau Capital, souscrit à hauteur d’un milliard d’euros par des investisseurs institutionnels dont en particulier CNP Assurances, a été labellisé « Relance » fin 2020, une initiative du Gouvernement français dans le cadre du plan de relance de l’économie française dans le contexte de crise sanitaire.

L’épargne française, représente aujourd’hui un volume de 3 300 milliards1 d’euros. La crise de la Covid-19 a été le révélateur du déficit en fonds propres des PME et ETI et de la criante nécessité d’accélérer dans le domaine de la transition vers une économie moins carbonée. Il est ainsi primordial d’orienter efficacement cette épargne vers le financement de l’économie réelle et des entreprises qui participent à construire la croissance de demain et un modèle de production moins dépendant des énergies fossiles.

« Nous sommes heureux de proposer en exclusivité à nos partenaires ce nouvel outil de diversification de l’épargne de leurs clients. Cette unité de compte de private equity permet, dans le cadre de l’assurance vie, de donner du sens à son épargne en participant au financement de la transition énergétique, qui représentera la plus grosse opportunité d’investissement des dix prochaines années. Cette unité de compte que nous avons baptisée CNP Relance et Climat participe, par ailleurs, à l’engagement de CNP Assurances en faveur de la transition énergétique et pour la limitation du réchauffement climatique selon les termes de l’Accord de Paris » déclarent Cécile Blondeau-Dallet et François Guilgot, co-directeurs de la business unit ingénierie et clientèles patrimoniales de CNP Assurances.

« L’épargne mondiale représente 80 000 milliards de dollars. Selon l’Agence Internationale de l’Energie, 10% de celle-ci permettrait de répondre aux besoins d’investissement des dix prochaines années pour la transition énergétique et ainsi respecter les Accords de Paris et les préconisations du GIEC,2 visant à limiter le réchauffement climatique sous deux degrés. Nous pensons qu’il s’agit d’un objectif atteignable, et ce fonds s’inscrit dans cette ambition. À travers cette initiative avec CNP Assurances, nous souhaitons proposer aux investisseurs individuels de contribuer à la restauration de la capacité d’investissement des entreprises en sortie de crise répondant ainsi à leur demande croissante de donner du sens à leur épargne tout en leur procurant une revalorisation de leurs investissements », déclarent Emmanuel Laillier, responsable du Private Equity pour Tikehau Capital aux côtés de Mathieu Badjeck et Pierre Abadie, co-gérants du fonds de transition énergétique de Tikehau Capital.

À propos de CNP Assurances

Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe, notamment en Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e marché.

Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances compte plus de 36 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu’aux besoins de protection et de facilitation des parcours de vie des clients de chaque pays.

Cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998, CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat net de 1 350 M€ en 2020.

A propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 28,5 milliards d’euros d’actifs (au 31 décembre 2020). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.

Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité. Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs. S’appuyant sur des fonds propres importants (2,8 milliards d’euros au 31 décembre 2020), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies.

Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 594 collaborateurs (au 31 décembre 2020) répartis dans ses 12 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP)

Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com

Le fonds T2 « Energy transition fund » est géré par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF depuis le 19/01/2007 sous le numéro GP-0700000006.

Avertissement :

Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n’est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.

__________________

1 Source : Banque de France ; Eurostat

2 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.