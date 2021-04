City of Hope與Israelita Albert Einstein簽署協議以推動拉丁美洲地區的癌症治療

加州杜亞特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--世界知名的癌症和糖尿病獨立研究和治療中心City of Hope今天宣布,該中心將與拉丁美洲地區頂級癌症治療中心Hospital Israelita Albert Einstein簽訂教育訓練協議,從而將其領先的癌症治療專長帶到南美洲。

根據這項為期三年的協議,City of Hope將與Hospital Israelita Albert Einstein的腫瘤科住院醫師和臨床工作人員分享其癌症治療方面的專長。City of Hope將提供教育經驗,並主持多學科腫瘤委員會。雙方將在精準腫瘤學和相關研究方面深入探索創新合作的可能性。

總部位於洛杉磯近郊的City of Hope的策略與商業事業部總裁Harlan Levine, M.D.表示:「這項協議象徵著另一個里程碑時刻,讓City of Hope將其消除癌症的使命延伸到新的大陸。」

Levine補充道:「Hospital Israelita Albert Einstein擁有一支出色的醫療團隊。City of Hope將為這家醫院的受訓住院醫師和臨床工作人員提供我們作為一家綜合癌症治療中心所具備的一流專業知識。我們希望與拉丁美洲地區的同仁通力合作,改善聖保羅乃至整個巴西和拉丁美洲地區的癌症護理效果。」

City of Hope還將提供多種其他服務,包括成立線上召開會議的多學科腫瘤委員會,該委員會最初的關注點將集中在胃腸道疾病、泌尿生殖系統疾病、肺癌和腦癌的治療方面。Hospital Israelita Albert Einstein的醫生將分享具體的患者病例,涵蓋分子診斷、免疫治療和癌症護理服務創新等複雜問題,以供評議和討論。City of Hope還將提供教育性質的網路研討會,並就基因檢測、支持性護理服務和護理等主題提供專業培訓。

Hospital Israelita Albert Einstein院長Sidney Klajner, M.D.博士表示:「我們將結合City of Hope的多學科腫瘤精準醫療方法,以緩解巴西目前的癌症治療負擔。我們希望與City of Hope在分子診斷和創新護理方面通力合作,造福拉丁美洲及其他地區的患者。」

Hospital Israelita Albert Einstein已連續12年被《美洲經濟》(America Economia)雜誌的商業情報部門評選為拉丁美洲最佳醫院。此外,在《新聞週刊》(Newsweek)發布的《2021年世界最佳醫院》排名中,該醫院在全球總排名第36位,腫瘤學專科領域排名第21位。

此次合作協議是在City of Hope的國際醫學中心(CIM)努力下促成的,該中心力求與國際組織合作,為全球更多的人改善癌症和糖尿病治療。CIM與政府、醫院、私人公司和投資人合作,在臨床研究和創新、教育和專業發展等領域提供一系列服務。

關於City of Hope

City of Hope是一家獨立的生物醫學研究和治療中心,致力於癌症、糖尿病和其他危及生命疾病的治療。City of Hope成立於1913年,是骨髓移植和CAR T細胞療法等免疫療法領域的領導者。City of Hope的轉化研究和個人化治療方案在全球推動治療和護理工作。人類合成胰島素、單株抗體、以及眾多突破性抗癌藥物均是根據該機構開發的技術。轉化基因組學研究所(TGen) 在2016年成為City of Hope的旗下機構。AccessHopeTM成立於2019年,是City of Hope的獨資子公司,致力於透過提供源自City of Hope的傑出癌症專業知識來服務於企業及其醫療保健合作夥伴。作為美國國家癌症研究所指定的綜合性癌症治療中心以及國家綜合性癌症治療網路的創始會員,City of Hope被《美國新聞與世界報導》(U.S. News & World Report)評選為全美癌症治療領域的「最佳醫院」之一。該機構的主要辦公區位於洛杉磯近郊,其他工作地點遍及南加州和亞利桑那州。如需瞭解有關City of Hope的更多資訊,請在Facebook、Twitter、YouTube或Instagram上掌握我們的最新動態。

關於Hospital Israelita Albert Einstein

Hospital Israelita Albert Einstein是一家位於巴西聖保羅的非營利性醫療保健系統。該機構的業務活動包括提供醫療服務、教學、研究、創新和諮詢。該系統管理著一家擁有600張床位的私立綜合醫院,以及分布在聖保羅大都市地區的10家私立分支機構,致力於診斷和非住院醫療。此外,還管理著兩家公立醫院,共有600張床位和24個門診部。1999年,該醫院成為美國以外首家獲得國際聯合委員會(Joint Commission International)認證的醫院。目前,該醫院是拉丁美洲醫療保健改善研究所(Institute for Healthcare Improvement in Latin America)的策略合作夥伴。

