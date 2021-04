Oriden ajuda a Blue Ridge Energy a reduzir as emissões de carbono e estabilizar as taxas com projeto solar em escala de serviço público

Mapa do site para o projeto Brighter Future Solar da Blue Ridge Energy que está sendo desenvolvido pela Oriden, um empreendimento da Mitsubishi Power Americas. O projeto tem uma escala de serviço público e cobrirá aproximadamente 50 a 55 acres no sul do condado de Caldwell, na Carolina do Norte, e fornecerá 11 megawatts de energia. Irá gerar e enviar anualmente 19.000 megawatts-hora de eletricidade sem carbono para a rede. (Imagem cortesia da Oriden)

LENOIR, Carolina do Norte--(BUSINESS WIRE)--A Blue Ridge Energy, uma cooperativa elétrica pertencente a um membro que atende ao noroeste da Carolina do Norte, selecionou a Oriden LLC para desenvolver um projeto de energia solar em grande escala como parte de sua iniciativa Brighter Future. Este projeto fornecerá uma fonte de geração local e permitirá que a Blue Ridge Energy trabalhe em direção ao seu futuro de baixo custo e baixo carbono, com duas metas significativas de redução de carbono: atingir 50 por cento de redução nas emissões de carbono a partir dos níveis de 2005 até 2030 e alcançar emissões de carbono zero líquidas de 2050.

O CEO da Blue Ridge Energy, Doug Johnson, disse: “ Para cumprir nossas metas de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, cumprir nossos compromissos de confiabilidade e acessibilidade, estamos concentrando nossos esforços em áreas que tornam a rede elétrica mais flexível, eficiente, resiliente e capaz de suportar novas energias soluções e a vitalidade das nossas comunidades. Estamos ansiosos para implementar a solução solar de grande escala projetada sob medida da Oriden, que chamamos de Brighter Future Solar, para ajudar a atingir nossos objetivos.”

O projeto Brighter Future Solar fornecerá eletricidade livre de carbono adicional substancial para a Blue Ridge Energy. O projeto de energia solar fotovoltaica (PV) em escala de utilidade cobrirá de 50 a 55 acres no sul do condado de Caldwell e fornecerá 11 megawatts de energia - o suficiente para 1.600 casas. Em comparação, os cinco jardins solares comunitários existentes da Blue Ridge Energy cobrem cerca de quatro acres combinados e produzem energia suficiente para 75 casas.

Programado para entrar em operação este ano, o projeto Brighter Future Solar irá gerar e enviar 19.000 megawatts-hora de eletricidade sem carbono para a rede anualmente. A Blue Ridge Energy comprará a produção total do projeto por meio de um Contrato de Compra de Energia totalmente agrupado de 25 anos. Isso ajudará a controlar os custos de energia no atacado para manter as taxas estáveis ​​para os membros da cooperativa. No futuro, o projeto pode ajudar a cooperativa a fornecer opções de tarifas alternativas para beneficiar os membros e ajudar a gerenciar os picos de demanda de energia elétrica.

Três empresas estão apoiando o projeto Brighter Future Solar:

A Oriden está liderando o desenvolvimento e o financiamento, enquanto supervisiona todas as decisões de licenciamento de projeto, diligência do local, engenharia e equipamentos importantes. A Oriden é um desenvolvedor de energia renovável de serviço completo financiado e apoiado pela Mitsubishi Power Americas, Inc., líder do setor em geração de energia, energias renováveis ​​e soluções de armazenamento de energia.

A United Renewable Energy™ LLC está fornecendo suporte de desenvolvimento de estágio final, serviços de engenharia, aquisição e construção (EPC) usando gerenciamento e mão de obra locais da Carolina do Norte. A URE desenvolve, projeta, constrói e mantém sistemas solares fotovoltaicos e de armazenamento de energia para concessionárias, empresas industriais e comerciais, produtores independentes de energia e cooperativas elétricas.

A Pisgah Energy apoiou o envolvimento da comunidade local e os esforços de licenciamento. A empresa fornece serviços abrangentes de design e desenvolvimento de armazenamento solar e de energia em todo o Sudeste.

Michael Berlin, Diretor de Desenvolvimento de Energia da Oriden, disse: “ O investimento da Blue Ridge Energy em energia solar mostra uma grande liderança e garante que as necessidades de geração de energia de seus membros sejam atendidas de forma sustentável e acessível. Oriden agradece a parceria da Blue Ridge Energy e executará com foco na qualidade excepcional, pois traz para o noroeste da Carolina do Norte uma Mudança na Energia.”

Sobre Oriden LLC

Localizada em Pittsburgh, a Oriden desenvolve, constrói, financia, possui e opera projetos de energia renovável nos Estados Unidos. Como governos locais, instituições públicas e empresas priorizam fontes mais limpas para suas necessidades de energia, eles querem um desenvolvedor com a engenhosidade, a agilidade e a velocidade de uma empresa iniciante - um pioneiro destemido. Mas eles também querem mitigar os riscos com um veterano comprovado que possui força e experiência financeira para desenvolver, comercializar, operar e possuir um projeto altamente complexo. A Oriden é financiada e apoiada pela Mitsubishi Power Americas, Inc., que tem mais de um século de experiência na fabricação, manutenção e fornecimento de soluções de energia e energia globalmente. Para saber mais, acesse o site da Oriden e o site da Mitsubishi Power Americas.

Sobre a Blue Ridge Energy

A Blue Ridge Energy é uma cooperativa de eletricidade de propriedade dos membros que atende a cerca de 77.000 membros no noroeste da Carolina do Norte. A cooperativa está comprometida em fornecer um futuro mais brilhante para seus membros e comunidades, adicionando energia sustentável e renovável, usando tecnologia inovadora para uma rede elétrica confiável e resiliente e enriquecendo a vida das pessoas que atende. Para mais informações visite BlueRidgeEnergy.com.

