City of Hope与Israelita Albert Einstein签署协议以推动拉美地区的癌症治疗

加州杜瓦迪--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--世界知名的癌症和糖尿病独立研究和治疗中心City of Hope今天宣布,该中心将与拉美地区顶级癌症治疗中心Hospital Israelita Albert Einstein签订教育培训协议,从而将其领先的癌症治疗专长带到南美洲。

根据这项为期三年的协议,City of Hope将与Hospital Israelita Albert Einstein的肿瘤科住院医师和临床工作人员分享其癌症治疗方面的专长。City of Hope将提供教育经验,并主持多学科肿瘤委员会。双方将在精准肿瘤学和相关研究方面深入探索创新合作的可能性。

总部位于洛杉矶近郊的City of Hope的战略与商业事业部总裁Harlan Levine, M.D.表示:“这项协议标志着另一个里程碑时刻,让City of Hope将其消除癌症的使命延伸到新的大陆。”

Levine补充道:“Hospital Israelita Albert Einstein拥有一支出色的医疗团队。City of Hope将为这家医院的受训住院医师和临床工作人员提供我们作为一家综合癌症治疗中心所具备的一流专业知识。我们希望与拉美地区的同仁通力合作,改善圣保罗乃至整个巴西和拉美地区的癌症护理效果。”

City of Hope还将提供多种其他服务,包括成立在线召开会议的多学科肿瘤委员会,该委员会最初的关注点将集中在胃肠道疾病、泌尿生殖系统疾病、肺癌和脑癌的治疗方面。Hospital Israelita Albert Einstein的医生将分享具体的患者病例,涉及分子诊断、免疫治疗和癌症护理服务创新等复杂问题,以供评议和讨论。City of Hope还将提供教育性质的网络研讨会,并就基因检测、支持性护理服务和护理等主题提供专业培训。

Hospital Israelita Albert Einstein院长Sidney Klajner, M.D.博士表示:“我们将结合City of Hope的多学科肿瘤精准医疗方法,以缓解巴西目前的癌症治疗负担。我们希望与City of Hope在分子诊断和创新护理方面通力合作,造福拉美及其他地区的患者。”

Hospital Israelita Albert Einstein已连续12年被《美洲经济》(America Economia)杂志的商业情报部门评为拉丁美洲顶级医院。此外,在《新闻周刊》(Newsweek)发布的“2021年世界顶级医院”排名中,该医院在全球总排名第36位,肿瘤学专科领域排名第21位。

此次合作协议是在City of Hope的国际医学中心(CIM)努力下促成的,该中心力求与国际组织合作,为全球更多的人改善癌症和糖尿病治疗。CIM与政府、医院、私营公司和投资者合作,在临床研究和创新、教育和专业发展等领域提供一系列服务。

关于City of Hope

City of Hope是一家独立的生物医学研究和治疗中心,致力于癌症、糖尿病和其他危及生命疾病的治疗。City of Hope成立于1913年,是骨髓移植和CAR T细胞疗法等免疫疗法领域的领导者。City of Hope的转化研究和个性化治疗方案在世界范围内推进治疗和护理工作。人类合成胰岛素、单克隆抗体、以及众多突破性抗癌药物均是基于该机构开发的技术。转化基因组学研究所(TGen) 在2016年成为City of Hope的旗下机构。AccessHopeTM成立于2019年,是City of Hope的全资子公司,致力于通过提供源自City of Hope的杰出癌症专业知识来服务于企业及其医疗保健合作伙伴。作为美国国家癌症研究所指定的综合性癌症治疗中心以及国家综合性癌症治疗网络的创始成员,City of Hope被《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)评为全美癌症治疗领域的“顶级医院”之一。该机构的主要办公区位于洛杉矶近郊,其他工作地点遍及南加州和亚利桑那州。如需了解有关City of Hope的更多信息,请在Facebook、Twitter、YouTube或Instagram上关注我们。

关于Hospital Israelita Albert Einstein

Hospital Israelita Albert Einstein是一家位于巴西圣保罗的非营利性医疗保健系统。该机构的业务活动包括提供医疗服务、教学、研究、创新和咨询。该系统管理着一家拥有600张床位的私立综合医院,以及分布在圣保罗大都市地区的10家私立分支机构,致力于诊断和非住院医疗。此外,还管理着两家公立医院,共有600张床位和24个门诊部。1999年,该医院成为美国以外首家获得国际联合委员会(Joint Commission International)认证的医院。目前,该医院是拉丁美洲医疗保健改善研究所(Institute for Healthcare Improvement in Latin America)的战略合作伙伴。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。