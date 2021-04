Un constructeur automobile international choisit la technologie de distribution d'énergie d'Eaton pour sa nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques

Eaton’s eMobility business has secured a contract to supply power distribution units and Bussmann™ series fuses to a global vehicle manufacturer for a new battery electric light-duty commercial vehicle. (Photo: Business Wire)

SOUTHFIELD, Mich.--(BUSINESS WIRE)--La société de gestion d'énergie Eaton a annoncé aujourd'hui que sa branche d’activité eMobility a conclu un contrat pour fournir des unités de distribution d'énergie (PDU) et des fusibles de la gamme Bussmann™ à un constructeur automobile international, destinés à être utilisés dans un nouveau véhicule utilitaire léger électrique à batterie (BEV), un segment des véhicules électriques à batterie évoluant rapidement. Les PDU, de conception évolutive, pourront être utilisées à l’avenir dans de nombreux véhicules du portefeuille.

Les PDU, également appelées boîtiers de dérivation ou boîtes à fusibles, connectent l'alimentation de la batterie principale au reste du véhicule, de la même manière qu'une installation électrique domestique connecte la source d'alimentation principale à chacun des circuits en dérivation de la maison. Alors qu'elles distribuent l'énergie dans le véhicule, les PDU fournissent une fonction de sûreté en permettant la protection du circuit.

L'activité eMobility d'Eaton a conclu ce contrat d’approvisionnement grâce aux fonctionnalités uniques lui permettant de se différencier de ses concurrents, notamment l’intégration complète de fusibles de la gamme Bussmann dans les PDU pour la protection de quatre circuits auxiliaires.

« La solide expérience et l’application de la technologie de protection par fusibles des circuits ont permis à Eaton d’intégrer des PDU qu’aucun de nos concurrents n’a pu égaler », a déclaré Kevin Calzada, directeur de la stratégie produit mondiale, distribution et protection de l’énergie, activité eMobility d'Eaton. « Eaton a pu mener à bien ce programme grâce à l’agilité technique des caractéristiques de conception des PDU et à la garantie d'une haute fiabilité du système. »

L’équipe eMobility d’Eaton a su mettre à profit sa vaste expertise dans le domaine de l’électricité pour concevoir un produit fonctionnel et économique répondant aux exigences strictes en matière de protection des circuits des véhicules. Des tests rigoureux ont également été effectués sur les PDU afin de garantir une fiabilité à long terme.

« Les simulations de durabilité des fusibles sont uniques dans l'industrie et permettent aux équipementiers de réduire les risques », a déclaré Calzada. « S'ils ne sont pas calibrés correctement, les fusibles auxiliaires peuvent rencontrer des difficultés liées à des mises en sécurité indésirables, mais grâce à nos experts qui assurent la coordination des fusibles et l’analyse de leur dimensionnement, nous avons pu prouver une fiabilité élevée à long terme. »

L’équipementier a également exigé que les PDU fournissent plusieurs niveaux de sécurité. Les PDU d’Eaton offrent une conception unique grâce à un accès au boîtier permettant d’assurer une réparation et un service en toute sécurité. De plus, les unités d’Eaton disposent d'un port pouvant utiliser un compteur électrique comme sonde pour communiquer avec des circuits imprimés miniatures qui signalent si l'unité est toujours chargée, évitant ainsi au technicien tout contact avec le système haute tension.

L'activité eMobility d'Eaton a été créée par la fusion entre les capacités de production et l'expertise de fabrication mondiale des activités électrique et véhicule d'Eaton. La société projette de développer de nouveaux produits et de nouvelles technologies, notamment en diagnostic connecté, électronique de puissance intelligente et systèmes prédictifs de surveillance de la santé, afin de consolider ses capacités mondiales et de proposer des solutions d'électrification intelligentes aux clients de véhicules particuliers, véhicules commerciaux et hors autoroute. Pour plus d’informations sur l'activité eMobility d'Eaton, rendez-vous sur Eaton.com/eMobility.

Eaton a pour mission d’améliorer la qualité de vie et l’environnement à travers l’utilisation de technologies et de services de gestion de l’énergie. Nous proposons des solutions durables qui aident nos clients à gérer efficacement les énergies électriques, hydrauliques et mécaniques – de façon plus sûre, plus efficace et plus fiable. Notre chiffre d'affaires 2020 a atteint 17,9 milliards de dollars, et nous commercialisons nos produits dans plus de 175 pays. Nous employons près de 92 000 personnes. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.eaton.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.