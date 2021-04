OEM global seleciona tecnologia de distribuição de energia da Eaton para nova plataforma de veículos elétricos

Eaton’s eMobility business has secured a contract to supply power distribution units and Bussmann™ series fuses to a global vehicle manufacturer for a new battery electric light-duty commercial vehicle. (Photo: Business Wire)

SOUTHFIELD, Mich.--(BUSINESS WIRE)--A empresa de gerenciamento de energia Eaton anunciou hoje que seu negócio de eMobility garantiu um contrato para fornecer unidades de distribuição de energia (PDUs) e fusíveis da série Bussmann™ para um fabricante global de veículos para uso em um novo veículo comercial leve elétrico a bateria (BEV), que é um segmento de rápido crescimento para BEVs. As PDUs são dimensionáveis no design para que possam ser aplicadas a uma ampla gama de veículos futuros do portfólio.

As PDUs, também conhecidas como caixas de junção ou caixas de fusíveis, conectam a energia da bateria principal ao resto do veículo, semelhante a um painel de serviço doméstico que conecta a fonte de energia principal a cada um dos circuitos derivados da casa. Ao distribuir energia através do veículo, as PDUs oferecem uma função de segurança, fornecendo proteção de circuito.

O negócio de eMobility da Eaton ganhou o contrato de fornecimento devido às características exclusivas que era capaz de oferecer sobre os concorrentes, incluindo a integração completa dos fusíveis da série Bussmann nas PDUs para proteção de quatro circuitos auxiliares.

“A vasta experiência e aplicação de tecnologia de proteção de fusível e circuito da Eaton permitiu a integração da PDU em níveis que outros não poderiam igualar”, disse o gerente de estratégia de produto global, distribuição de energia e proteção do negócio de eMobility da Eaton, Kevin Calzada. “A Eaton foi capaz de proteger este programa por meio de agilidade técnica no design de recursos da PDU, garantindo alta confiabilidade no sistema”.

A equipe de eMobility da Eaton aproveitou sua ampla experiência elétrica para projetar um produto funcional e de baixo custo para atender aos rigorosos requisitos de proteção de circuito do veículo. As PDUs também passaram por testes rigorosos para garantir a confiabilidade a longo prazo.

“As simulações de durabilidade do fusível são únicas no setor e ajudam os OEMs a reduzir o risco”, comentou Calzada. “Se não for especificado corretamente, os fusíveis auxiliares podem ter problemas com desarmes incômodos, mas, com nossos especialistas liderando a coordenação de fusíveis, fomos capazes de demonstrar alta confiabilidade a longo prazo com nossa análise de dimensionamento de fusíveis”.

O OEM também exigiu que as PDUs ofereçam vários níveis de segurança. As PDUs da Eaton têm um design exclusivo em relação ao acesso à caixa para garantir reparos e serviços seguros. Além disso, as unidades Eaton apresentam uma porta de teste que permite que um medidor elétrico seja usado como uma sonda para entrar em contato com placas de circuito em miniatura que sinalizam se a unidade ainda está carregada, evitando que o técnico tenha contato com a alta tensão.

O negócio de eMobility da Eaton foi formado pela combinação de produtos, experiência e recursos de fabricação global dos grupos elétricos e de veículos da Eaton. A Eaton planeja desenvolver novos produtos e tecnologias, incluindo diagnósticos inteligentes, eletrônica de potência inteligente e sistemas de monitoramento preventivo de saúde, para fortalecer suas capacidades globais e fornecer soluções de eletrificação inteligentes para clientes de automóveis de passageiros, veículos comerciais e fora de estrada. Saiba mais sobre o negócio de eMobility da Eaton em Eaton.com/eMobility.

A missão da Eaton é melhorar a qualidade de vida das pessoas e o meio ambiente por meio da prestação de serviços e tecnologias de gerenciamento de energia. Oferecemos soluções sustentáveis que ajudam nossos clientes a usar energia elétrica, hidráulica e mecânica com mais segurança, eficiência e confiabilidade. A receita da Eaton foi de US$ 17,9 bilhões em 2020 por meio da venda de nossos produtos a clientes em mais de 175 países. Temos aproximadamente 92.000 funcionários. Para mais informações, acesse www.eaton.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.