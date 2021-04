Eaton’s eMobility business has secured a contract to supply power distribution units and Bussmann™ series fuses to a global vehicle manufacturer for a new battery electric light-duty commercial vehicle. (Photo: Business Wire)

SOUTHFIELD, Mich.--(BUSINESS WIRE)--Energiebeheerbedrijf Eaton heeft vandaag aangekondigd dat zijn eMobility-activiteiten een contract hebben binnengehaald voor de levering van power distribution units (PDU’s) en zekeringen uit de Bussmann™-serie aan een wereldwijde voertuigfabrikant voor gebruik in een nieuw batterij-elektrisch (BEV) licht bedrijfsvoertuig, wat een snel groeiend segment voor BEV’s is. Het ontwerp van de PDU’s is schaalbaar zodat ze kunnen worden toegepast in een brede waaier van toekomstige voertuigen binnen het gamma.

PDU’s, ook wel aansluitdozen of zekeringenkasten genoemd, verbinden de hoofdaccu met de rest van het voertuig, vergelijkbaar met hoe een thuisservicepaneel de hoofdvoedingsbron verbindt met elk van de vertakte circuits in het huis. Terwijl de stroom door het voertuig wordt verdeeld, leveren de PDU’s een veiligheidsfunctie door circuitbescherming te bieden.

