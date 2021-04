Stonepeak Infrastructure Partners et Ironclad Energy Partners annoncent la cession de Rochester District Energy Assets à SDCL Energy Efficiency Income Trust pour 260 M$

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Ironclad Energy Partners LLC (« Ironclad »), filiale de Stonepeak Infrastructure Partners (« Stonepeak »), a accepté de céder 100 % de sa participation indirecte dans RED-Rochester, LLC (« RED ») et ses sociétés affiliées à SDCL Energy Efficiency Income Trust plc (« SEEIT ») pour une valeur d’entreprise de 260 millions de dollars, sous réserve des ajustements de clôture usuels.

RED, l’un des plus grands systèmes d’énergie collectifs des États-Unis, sert en exclusivité plus de 100 clients commerciaux et industriels de la zone industrielle Eastman Business Park (« le Parc EBP » ou « la zone ») située à Rochester, dans l’État de New York. Depuis plus d’un siècle, RED fournit au Parc EBP de quelque 500 hectares ainsi qu’à ses clients des services collectifs fiables à des tarifs concurrentiels. Aujourd’hui, RED fournit à travers sa centrale de trigénération à haute efficacité et écologique 16 services collectifs distincts, dont de la vapeur, de l’eau réfrigérée et de l’électricité, pour répondre aux besoins de ses clients et des 5500 travailleurs de la zone.

Après son acquisition en 2016, Stonepeak et Ironclad ont engagé quelque 80 millions de dollars de capitaux supplémentaires pour convertir la centrale au charbon de RED en chaudières au gaz naturel. Le projet de réhabilitation a été livré en 18 mois, dans les temps et le budget imparti, et sans le moindre dérangement pour les clients. Suite à l’achèvement des travaux de conversion au gaz naturel, Stonepeak et Ironclad ont apporté des fonds supplémentaires afin de moderniser encore les installations de RED. Plus de 40 projets d’amélioration de l’efficacité ont été menés pendant 4 ans et plus de 100 autres ont été identifiés en vue d’une future mise en œuvre. Les efforts de Stonepeak et Ironclad au sein du Parc EBP ont été bien reçus par les parties prenantes et ont été salués et soutenus par des autorités locales et nationales telles que la NYSERDA (Agence de recherche et développement pour l’énergie de l’État de New York) et Rochester Gas & Electric. Avec les projets réalisés et identifiés, RED devrait être en mesure de réduire les émissions de CO2 du Parc EBP de l’équivalent d’une installation solaire photovoltaïque de 880 MW et de réduire les émissions de SO2 et NOx d’environ 99 % et 60 % respectivement. SDCL entend poursuivre ces efforts de modernisation et d’amélioration de l’efficacité une fois qu’elle sera propriétaire dans l’optique d’accroître la rentabilité et de diminuer les émissions par une baisse de la consommation de carburant.

La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2021, après obtention des autorisations réglementations usuelles.

Luke Taylor, Directeur général principal de Stonepeak, a déclaré : « En tant que gestionnaire d’actifs basé à New York, Stonepeak est heureux d’avoir pu aider à mener à bien la transition des actifs de RED et contribuer de manière significative à la redynamisation en cours de la région des Finger Lakes de New York. Nous sommes convaincus que les nouveaux propriétaires poursuivront nos efforts en vue de parvenir à une croissance respectueuse de l’environnement dans la zone ».

John Prunkl, Président-Directeur général d’Ironclad, a ajouté : « Ironclad est reconnaissante du soutien apporté par les salariés de RED, ses clients et toutes les autres parties prenantes du Parc EBP. Nous avons réussi la transition du charbon au gaz naturel, réalisé plus de 40 projets d’amélioration de l’efficacité, réduit sensiblement les émissions de CO2 et placé le fournisseur de services collectifs et le Parc dans une position commercialement, techniquement et financièrement propice à sa croissance. Ironclad travaillera en étroite collaboration avec SEEIT pour assurer une bonne transition de l’activité et nous espérons que RED et EBP continueront sur la voie du succès ».

Jonathan Maxwell, Fondateur associé et Président-Directeur général de SDCL, gestionnaire de SEEIT, a déclaré : « SEEIT fait l’acquisition d’un système d’énergie collectif opérationnel et éprouvé qui fournit un éventail de services d’énergie efficace et collectifs à une clientèle variée dans l’une des plus grandes zones industrielles des États-Unis. Le projet devrait influencer positivement les bénéfices et les flux de trésorerie de SEEIT. Parallèlement, le projet présente un potentiel de croissance à moyen et long terme par l’ajout de nouveaux clients et la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique relutives ».

Scotiabank est intervenue comme conseiller financier exclusif de Stonepeak et Ironclad et Macquarie Capital a conseillé SDCL.

Mayer Brown LLP a fourni un conseil juridique aux parties vendeuses, tandis que SDCL a été conseillée par le cabinet juridique Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.

À PROPOS DE STONEPEAK

Stonepeak Infrastructure Partners (www.stonepeakpartners.com) est une société de capital-investissement spécialisée dans les infrastructures. Sise à New York, elle gère des actifs évalués à 31,3 milliards de dollars (au 30 septembre 2020). Stonepeak investit dans des entreprises et projets pérennes aux actifs durables qui fournissent des services essentiels aux clients. Elle collabore activement avec des sociétés de gestion très compétentes, facilite les améliorations opérationnelles et apporte des capitaux pour mener des initiatives de croissance.

www.stonepeakpartners.com

À PROPOS D’IRONCLAD ENERGY PARTNERS

Ironclad Energy Partners est une co-entreprise entre Stonepeak et les spécialistes chevronnés du secteur que sont John Prunkl et Christopher Fanella. Ironclad a été fondée début 2016 dans le but explicite d’acquérir des installations d’énergie appartenant au marché intermédiaire et de leur apporter une valeur ajoutée opérationnelle, commerciale, technique et financière. Anciens PDG et DC de Primary Energy Recycling Corporation, société cotée à la bourse de Toronto, les dirigeants d’Ironclad ont acquis, détenu, exploité et/ou fait construire des projets aux États-Unis et tout autour du monde totalisant une capacité de plus de 11 000 MW.

www.ironclad-energy.com

À PROPOS DE SEEIT

SDCL Energy Efficiency Income Trust plc est la première société britannique cotée de son genre à investir exclusivement dans le secteur de l’efficacité énergétique. Ses projets sont principalement situés au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord et incluent entre autres un portefeuille d’installations de cogénération en Espagne, un portefeuille d’installations d’énergie recyclée et de cogénération aux États-Unis, un réseau de distribution de gaz réglementé en Suède et, plus récemment, un portefeuille d’installations solaires et de stockage commerciales et industrielles aux États-Unis.

Le gestionnaire d’investissement de SEEIT est Sustainable Development Capital LLP. Fondé en 2007, SDCL a amplement démontré sa capacité à développer et investir dans des projets d’efficacité énergétique et de génération d’énergie décentralisée.

www.seeitplc.com

