LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Syncordis, l'azienda partner globale per l'implementazione di Temenos nonché esperta di prodotti, e Temenos (SIX: TEMN), l'azienda di software bancario, hanno annunciato oggi che Santander International, parte del gruppo Banco Santander, ha scelto Temenos SaaS, implementato da Syncordis, per dare slancio alla trasformazione della sua piattaforma di core banking.

