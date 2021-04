Stonepeak Infrastructure Partners e Ironclad Energy Partners anunciam a venda de ativos de energia do distrito de Rochester para SDCL Energy Efficiency Income Trust pelo valor empresarial de US$ 260 milhões

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Ironclad Energy Partners LLC (“Ironclad”), uma afiliada da Stonepeak Infrastructure Partners (“Stonepeak”), concordou em vender 100% de suas participações acionárias indiretas na RED-Rochester, LLC (“RED”) e afiliadas associadas à SDCL Energy Efficiency Income Trust plc (“SEEIT”) pelo valor empresarial de US$ 260 milhões – sujeito aos ajustes de fechamento habituais.

Como um dos maiores sistemas distritais de energia dos Estados Unidos, a RED atende exclusivamente a mais de 100 clientes comerciais e industriais dentro do Eastman Business Park (“EBP” ou “Park”) em Rochester (Nova York). A base de ativos da RED tem atendido os 1,2 mil acres do EBP e seus clientes com serviços públicos confiáveis e preços competitivos por mais de um século. Hoje, a RED atende clientes com sua estação de três gerações altamente eficiente e ecologicamente correta, fornecendo 16 serviços de utilidade pública específicos, incluindo vapor, água fria e eletricidade, em apoio aos seus clientes e aos 5,5 mil funcionários que trabalham no Park.

Após a aquisição em 2016, a Stonepeak e a Ironclad comprometeram cerca de US$ 80 milhões de capital adicional para realizar a conversão da estação central movida a carvão da RED em modernas caldeiras de gás natural. O projeto foi entregue em 18 meses, dentro do prazo e do orçamento e sem nenhuma interrupção para os clientes. Após a conclusão da conversão de gás natural, a Stonepeak e a Ironclad comprometeram capital adicional para modernizar ainda mais as instalações da RED, concluindo mais de 40 projetos de eficiência durante o período de propriedade de quatro anos e identificando mais de 100 desses projetos para realização futura. Os esforços da Stonepeak e da Ironclad dentro do Park foram bem recebidos pelas partes interessadas, atraindo o reconhecimento e o apoio de entidades locais e estaduais, como a Agência de Desenvolvimento de Pesquisa e Energia do Estado de Nova York e a Rochester Gas & Electric. Por meio de projetos realizados e identificados, a expectativa da RED é reduzir as emissões de CO2 dentro do Park no equivalente a uma instalação solar fotovoltaica de 880 MW e reduzir as emissões de SO2 e NOx em cerca de 99% e 60%, respectivamente. A SDCL espera continuar esses esforços de modernização e eficiência sob sua propriedade, que devem continuar proporcionando maior lucratividade e economia de emissões por meio da redução do uso de combustível.

A transação deve ser concluída no segundo trimestre de 2021, após receber as aprovações regulatórias habituais.

Luke Taylor, diretor executivo sênior da Stonepeak disse: “ Como administrador de ativos em Nova York, a Stonepeak está satisfeita por ter tido a oportunidade de apoiar uma transição bem-sucedida dos ativos da RED e contribuir significativamente para a revitalização contínua da região de Finger Lakes. Estamos confiantes de que os novos proprietários continuarão nossos esforços para impulsionar o crescimento com consciência ambiental dentro do Eastman Business Park”.

John Prunkl, CEO da Ironclad, acrescentou: “ A Ironclad é grata pelo apoio dos funcionários da RED, seus clientes e todas as outras partes interessadas dentro do Park ao transferir com sucesso os ativos de carvão a gás natural, executar mais de 40 projetos de eficiência, reduzir significativamente as emissões de CO2 e posicionar comercial, técnica e financeiramente a empresa e o Park rumo ao crescimento. A Ironclad trabalhará em estreita colaboração com a SEEIT para garantir uma transição bem-sucedida do negócio e esperamos o sucesso contínuo da RED e do EBP”.

Jonathan Maxwell, sócio fundador/CEO da SDCL e gerente da SEEIT, afirmou: “ A SEEIT está adquirindo um sistema energético distrital operacional e estabelecido que fornece uma série de serviços e utilidades públicas de energia essenciais e eficientes para uma base diversificada de clientes em um dos os maiores parques empresariais dos Estados Unidos. Esperamos que o projeto contribua positivamente nos ganhos e fluxo de caixa da SEEIT. Ao mesmo tempo, o projeto oferece potencial de crescimento a médio e longo prazo por meio da adição de novos clientes e da implementação de medidas de eficiência energética cumulativas”.

O Scotiabank atuou como consultor financeiro exclusivo da Stonepeak e da Ironclad, enquanto a Macquarie Capital atuou como consultora financeiro da SDCL.

A Mayer Brown LLP atuou como consultora jurídica das partes vendedoras. A Wilson Sonsini Goodrich & Rosati foi a conselheira jurídica da SDCL.

SOBRE A STONEPEAK

A Stonepeak Infrastructure Partners (www.stonepeakpartners.com) é uma empresa de capital privado com foco em infraestrutura sediada em Nova York com US$ 31,3 bilhões em ativos sob gestão (em 30 de setembro de 2020). A Stonepeak investe em projetos e negócios de ativos sólidos e de longa duração que fornecem serviços essenciais aos clientes e busca formar parcerias ativas com equipes de gerenciamento de alta qualidade, facilitar melhorias operacionais e fornecer capital para iniciativas de crescimento.

www.stonepeakpartners.com

SOBRE A IRONCLAD ENERGY PARTNERS

A Ironclad Energy Partners é uma joint venture entre a Stonepeak e os veteranos da indústria John Prunkl e Christopher Fanella. A Ironclad foi fundada no início de 2016 com a intenção expressa de adquirir e agregar valor operacional, comercial, técnico e financeiro em instalações de energia de médio porte. Anteriormente CEO e CCO da Primary Energy Recycling Corporation, uma empresa listada na TSX, os diretores da Ironclad adquiriram, possuíram, firmaram parcerias, operaram e/ou criaram projetos nos EUA e no mundo todo, totalizando mais de 11 mil MW de capacidade.

www.ironclad-energy.com

SOBRE A SEEIT

A SDCL Energy Efficiency Income Trust plc é a primeira empresa listada no Reino Unido de seu tipo a investir exclusivamente no setor de eficiência energética. Seus projetos estão localizados principalmente no Reino Unido, Europa e América do Norte e incluem, entre outros, um portfólio de ativos de cogeração na Espanha, um portfólio de projetos de energia reciclada e cogeração nos Estados Unidos, uma rede de distribuição de gás regulamentada na Suécia e, a maioria recentemente, um portfólio de projetos comerciais e industriais de energia solar e armazenamento nos Estados Unidos.

O gerente de investimentos da SEEIT é a Sustainable Development Capital LLP. Fundada em 2007, a SDCL possui histórico comprovado de desenvolvimento e investimento em projetos de eficiência energética e geração descentralizada de energia.

www.seeitplc.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.