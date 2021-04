NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Ironclad Energy Partners LLC ("Ironclad"), consociata di Stonepeak Infrastructure Partners ("Stonepeak"), ha concordato la cessione del 100% della partecipazione azionaria indiretta in RED-Rochester, LLC ("RED"), e consociate collegate, a SDCL Energy Efficiency Income Trust plc ("SEEIT"), per un valore d'impresa di 260 milioni di dollari. La transazione è soggetta alle consuete procedure di chiusura.

Tra i maggiori distributori locali di energia degli Stati Uniti, RED offre servizi esclusivi a oltre 100 clienti commerciali e industriali dell'Eastman Business Park ("EBP" o il "Parco") a Rochester, New York.

