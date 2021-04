Santander International choisit Temenos et Syncordis pour lancer sa plate-forme bancaire numérique dans le cloud et être ainsi "parée pour le futur"

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Syncordis, partenaire mondial chargé de la mise en œuvre de Temenos et expert du produit, et Temenos (SIX : TEMN), la société de logiciels bancaires, ont annoncé le choix par Santander International, qui fait partie du groupe Banco Santander, de Temenos SaaS, mis en œuvre par Syncordis, pour accélérer la transformation de sa plate-forme bancaire centrale.

Syncordis épaulera Santander International, qui dispose de succursales à Jersey et sur l'île de Man, dans la transformation de son infrastructure informatique de produits bancaires, d'épargne et de prêts hypothécaires, en passant d'une solution hébergée sur site à la solution SaaS de Temenos. Cela permettra à Santander International de bénéficier de la sécurité, de la résilience et de l'évolutivité élastique du cloud Microsoft Azure.

Le passage à la plate-forme bancaire numérique cloud-native et API-first de Temenos, avec des fonctionnalités bancaires et hypothécaires préconfigurées, permettra à la banque de créer et de lancer des produits plus rapidement et de proposer des expériences numériques enrichies avec des parcours clients rationalisés.

Syncordis a été sélectionné en tant qu'intégrateur de système et partenaire de déploiement pour mener le projet de mise en œuvre et de modernisation du système bancaire central avec un nouvel éco-système bancaire numérique. Adoptant une approche de mise en œuvre agile pour compléter la livraison du projet dans les plus brefs délais, les clients de la banque bénéficieront d'une transition en douceur vers la solution bancaire numérique de nouvelle génération de Temenos.

James Pountney, président-directeur général de Santander International, a commenté cet événement :

"Dans une période difficile comme celle-ci, il est plus que jamais essentiel de pouvoir s'adapter à l'évolution des besoins des entreprises et des clients de manière simple, sûre et rapide. En travaillant avec Temenos et Syncordis, nous pourrons assurer l'avenir de notre plate-forme bancaire numérique, ce qui nous permettra de fournir à nos précieux clients un service exceptionnel et une expérience client sans failles."

Hemal Jayasinghe, Chief Business Officer / Directeur régional UK & NORDICS, Syncordis, a déclaré :

"Nous nous réjouissons de ce partenariat stratégique avec Santander International pour moderniser leurs opérations bancaires de base et guider leur parcours de numérisation. L'innovation et la volonté de se transformer sont essentielles dans un monde en constante évolution. Grâce à la puissante technologie cloud de Temenos et à la grande expertise de Syncordis en matière de mise en œuvre, Santander International pourra renforcer ses capacités bancaires numériques, offrir une expérience excellente et moderne à ses clients et préparer son activité pour l'avenir."

David Macdonald, Président - Europe, Temenos, a déclaré :

"Nous sommes ravis de travailler avec Santander International et d'aider la banque à redéfinir son expérience client. Nous constatons qu'un nombre croissant de banques, tant au niveau mondial qu'européen, choisissent Temenos comme la technologie cloud la plus avancée du marché pour se libérer des systèmes existants. Temenos SaaS est synonyme de rapidité et d'agilité, tout en offrant la sécurité et la résilience dont une banque numérique moderne a besoin. Nous sommes fiers de contribuer à cette évolution."

Notes aux éditeurs :

À propos de Santander International :

Santander International est la dénomination commerciale des succursales de Jersey et de l'île de Man de Santander Financial Services plc, une filiale à part entière de Santander UK Group Holdings plc, qui fait partie du groupe Banco Santander.

Santander International propose des comptes bancaires et d'épargne aux résidents des îles anglo-normandes et de l'île de Man, aux résidents britanniques, aux expatriés britanniques, aux expatriés étrangers et aux clients internationaux. Santander International propose également des prêts hypothécaires sur les propriétés de Jersey et de l'île de Man et des solutions bancaires pour les entreprises domiciliées sur les îles anglo-normandes et l'île de Man. www.santanderinternational.co.uk

À propos de Syncordis :

Syncordis, une filiale de LTI basée au Luxembourg, fournit des projets de haute qualité d’implémentation et d’intégration de systèmes de bout en bout axés exclusivement sur le logiciel bancaire Temenos, tels que Temenos Infinity, Temenos Transact, Temenos Fund Administration, Temenos Infinity Wealth et Temenos DataSource. Syncordis est également le seul partenaire mondial de Temenos qui se consacre entièrement aux services Temenos et qui est en mesure de prendre en charge toutes les suites logicielles Temenos. Avec 12 bureaux à travers le monde, plus de 500 experts et des services complémentaires tels que le SaaS réglementé et l’assistance à la production, Syncordis permet à ses clients internationaux de maîtriser leur transformation numérique. Cela fait de Syncordis l’un des partenaires de services à guichet unique pour les clients Temenos du monde entier. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.syncordisconsulting.com

About Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires cloud-native, cloud-agnostiques et basés sur l’IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d’offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d’atteindre l’excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.temenos.com.

