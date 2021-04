Knightscope choisit la technologie Velodyne Lidar pour ses solutions de sécurité autonomes de nouvelle génération

Knightscope’s Autonomous Security Robot solution is powered by Velodyne’s Puck lidar sensor (shown here), which provides reliability, energy efficiency and a full 360-degree environmental view to deliver highly accurate real-time 3D data. (Photo: Velodyne Lidar)

MOUNTAIN VIEW, Californie--(BUSINESS WIRE)--Knightscope, Inc., un développeur de technologies de sécurité physique avancées utilisant des robots entièrement autonomes axés sur l'amélioration des opérations de sécurité aux États-Unis, et Velodyne Lidar, Inc., (NASDAQ: VLDR, VLDRW), ont annoncé conjointement aujourd'hui que Knightscope avait choisi la technologie de Velodyne Lidar pour propulser ses Robots de sécurité autonomes (Autonomous Security Robots, ASR) de 5e génération.

Velodyne Lidar est à l’origine d’une nouvelle ère de la technologie autonome, grâce à son invention de capteurs lidar à vision panoramique fonctionnant en temps réel et travaille avec Knightscope depuis 7 ans. La solution de Knightscope est alimentée par le capteur lidar Puck de Velodyne, qui offre fiabilité, efficacité énergétique et une vue environnementale complète à 360 degrés, fournissant des données 3D en temps réel extrêmement précises. Le capteur Puck polyvalent et compact et représente une solution idéale permettant une navigation sûre dans une grande variété de conditions environnementales et d'éclairage.

« Au fur et à mesure que Knightscope s'est développée à travers le pays, nous avons utilisé la technologie de Velodyne sur nos machines de 3e et 4e, et nous sommes fiers d'annoncer que nos prochaines ASR de 5e génération continueront à poursuivre cette relation de longue date », a déclaré William Santana Li, président et chef de la direction de Knightscope, Inc.

« Velodyne Lidar est heureuse d'avoir travaillé en étroite collaboration avec Knightscope afin de fournir des solutions de sécurité autonomes de plus en plus importantes », a déclaré Anand Gopalan, directeur général de Velodyne Lidar. « Nos capteurs lidar aident à activer la fonctionnalité de sécurité 24h/24 et 7j/7 nécessaire dans tous types de conditions intérieures, extérieures et lumineuses. Nous sommes en phase avec Knightscope dans notre mission de faire progresser la sécurité publique, afin de créer des communautés saines et prospères pour tous ».

Les robots de Knightscope patrouillent à travers le pays depuis plus d'un million d'heures et opèrent dans 5 fuseaux horaires. Cette technologie révolutionnaire a commencé à avoir un impact positif sur la société. En savoir plus sur www.knightscope.com/crime.

À propos de Knightscope

Société de technologie sécuritaire d’avant-garde, Knightscope construit dans la Silicon Valley, des robots de sécurité entièrement autonomes qui dissuadent, détectent et signalent. Notre ambition à long terme est de faire des États-Unis le pays le plus sûr au monde. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur www.knightscope.com. Suivez Knightscope sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram.

À propos de Velodyne Lidar, Inc.

Velodyne Lidar (NASDAQ : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention des capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse, de type pure play, et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com et suivez-nous sur Twitter : @VelodyneLidar.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estime », « projeté », « s’attend à », « anticipe », « prévoit », « planifie », « a l’intention de », « croit », « cherche à », « peut », « devenir », « devoir », « futur », « proposer », ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres, la capacité de Velodyne à gérer la croissance, la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires, les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l’acceptation finale de ces produits par le marché, l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients, les incertitudes liées aux estimations par Velodyne de la taille des marchés pour ses produits, le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne, le succès d’autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles, la capacité de Velodyne à identifier et intégrer des acquisitions, les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne, au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité, ou la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne, ainsi que les conditions économiques générales et les conditions du marché ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Velodyne n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

