NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Ironclad Energy Partners LLC (“Ironclad”), een dochteronderneming van Stonepeak Infrastructure Partners (“Stonepeak”), is overeengekomen om 100% van zijn indirecte aandelenbelangen in RED-Rochester, LLC (“RED ”) en aanverwante filialen van SDCL Energy Efficiency Income Trust plc (“SEEIT”) voor $ 260 miljoen ondernemingswaarde, onder voorbehoud van gebruikelijke afsluitingsaanpassingen.

Als een van de grootste district energiesystemen van de Verenigde Staten bedient RED exclusief 100+ commerciële en industriële klanten binnen het Eastman Business Park (“EBP” of het “Park”) in Rochester, New York. De activabasis van RED heeft de 1200 hectare grote EBP en zijn klanten al meer dan een eeuw continu voorzien van betrouwbare en scherp geprijsde nutsvoorzieningen. Tegenwoordig bedient RED klanten met zijn zeer efficiënte en milieuvriendelijke driegeneratie-installatie, die 16 afzonderlijke nutsvoorzieningen levert, waaronder stoom, gekoeld water en elektriciteit, ter ondersteuning van zijn klanten en de 5.500 werknemers die in het park werken.

