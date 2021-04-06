Knightscope為下一代自主安全解決方案選擇Velodyne Lidar技術

加州山景城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Knightscope, Inc.是一家利用完全自主機器人，專注於加強美國安全營運的先進實體安全技術開發商，公司今天與Velodyne Lidar, Inc. (NASDAQ: VLDR, VLDRW)共同宣布，Knightscope已選擇Velodyne Lidar的技術為其未來的第五代自主安全機器人(ASR)提供支援。

Velodyne Lidar憑藉其發明的即時環視雷射雷達感測器開創了自動駕駛技術的新紀元，並且在過去的七年裡一直與Knightscope保持合作。Knightscope的解決方案由Velodyne的Puck雷射雷達感測器提供支援，該感測器具有高可靠性、高能效和360度全環境視角，可提供高精度的即時3D資料。多功能精簡型Puck感測器是一款理想的解決方案，可在各種環境和照明條件下實現安全導航。

Knightscope, Inc.董事長兼執行長William Santana Li表示：「隨著Knightscope在全美擴大規模，我們已經在第三和第四代機器上採用了Velodyne的技術。現在，我們很自豪地宣布，我們即將推出的第五代ASR將會延續這一長期關係。」

Velodyne Lidar執行長Anand Gopalan表示：「Velodyne Lidar很高興能與Knightscope密切合作，提供日益重要的自主安全解決方案。我們的雷射雷達感測器有助於實現各種室內外和光照條件下所需要的全天候安全功能。加強公共安全，為所有人打造健康、繁榮的社區，是我們和Knightscope的共同使命。」

Knightscope機器人在全美各地的服務時間已超過100萬小時，並跨越5個時區提供服務。這項突破性技術已經開始對社會產生積極影響，您可以造訪www.knightscope.com/crime瞭解更多資訊。

關於Knightscope

Knightscope是一家總部位於矽谷的先進安全技術公司，生產具有威懾、偵測和報告功能的全自主安全機器人。我們的長期目標是讓美國成為世界首屈一指的安全國家。請造訪www.knightscope.com瞭解更多關於我們的資訊。在Facebook、Twitter、LinkedIn和Instagram上掌握Knightscope的最新動態。

關於Velodyne Lidar, Inc.

Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR, VLDRW)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是首家公開上市的純雷射雷達公司，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享譽全球。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和性能，可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛汽車、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和保全。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過促進所有人的安全運輸來改變生活和社區。如需瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com並透過Twitter: @VelodyneLidar關注我們。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除歷史事實之外的所有陳述，以及有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作、競爭等的陳述。本新聞稿中使用的「估計」、「預計」、「期望」、「預期」、「預測」、「計畫」、「打算」、「認為」、「尋求」、「可能」、「將要」、「應該」、「將來」、「提議」等詞彙，以及這些詞彙的變體或類似表達形式（或此類詞彙或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果大相徑庭。可能影響實際結果的重要因素包括：Velodyne管理成長的能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商品化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；新冠肺炎疫情對Velodyne及其客戶業務的不確定影響；與Velodyne對其產品市場規模的估計有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能推出的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭性產品和服務能否取得成功；Velodyne識別和整合收購的能力；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務需求的總體經濟和市場狀況。除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或將來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

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