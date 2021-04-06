Knightscope为下一代自主安全解决方案选择Velodyne Lidar技术

加州山景城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Knightscope, Inc.是一家利用完全自主机器人，专注于加强美国安全运营的先进物理安全技术开发商，公司今天与Velodyne Lidar, Inc. (NASDAQ: VLDR, VLDRW)共同宣布，Knightscope已选择Velodyne Lidar的技术为其未来的第五代自主安全机器人(ASR)提供支持。

Velodyne Lidar凭借其发明的实时环视激光雷达传感器开创了自动驾驶技术的新纪元，并且在过去的七年里一直与Knightscope保持合作。Knightscope的解决方案由Velodyne的Puck激光雷达传感器提供支持，该传感器具有高可靠性、高能效和360度全环境视角，可提供高精度的实时3D数据。多功能紧凑型Puck传感器是一款理想的解决方案，可在各种环境和照明条件下实现安全导航。

Knightscope, Inc.董事长兼首席执行官William Santana Li表示：“随着Knightscope在全美扩大规模，我们已经在第三和第四代机器上采用了Velodyne的技术。现在，我们很自豪地宣布，我们即将推出的第五代ASR将会延续这一长期关系。”

Velodyne Lidar首席执行官Anand Gopalan表示：“Velodyne Lidar很高兴能与Knightscope密切合作，提供日益重要的自主安全解决方案。我们的激光雷达传感器有助于实现各种室内外和光照条件下所需要的全天候安全功能。加强公共安全，为所有人创建健康、繁荣的社区，是我们和Knightscope的共同使命。”

Knightscope机器人在全美各地的服务时间已超过100万小时，并跨越5个时区提供服务。这项突破性技术已经开始对社会产生积极影响，您可以访问www.knightscope.com/crime了解更多信息。

关于Knightscope

Knightscope是一家总部位于硅谷的先进安全技术公司，生产具有威慑、侦测和报告功能的全自主安全机器人。我们的长期目标是让美国成为世界首屈一指的安全国家。请访问www.knightscope.com了解更多关于我们的信息。在Facebook、Twitter、LinkedIn和Instagram上关注Knightscope。

关于Velodyne Lidar, Inc.

Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是首家公开上市的激光雷达单一业务经营公司，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享誉全球。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括自动驾驶汽车、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com并通过Twitter: @VelodyneLidar关注我们。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作、竞争等的陈述。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：Velodyne管理增长的能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；新冠肺炎疫情对Velodyne及其客户业务的不确定影响；与Velodyne对其产品市场规模的估计有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能推出的其他与激光雷达和传感器相关的竞争性产品和服务能否取得成功；Velodyne识别和整合收购的能力；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务需求的总体经济和市场状况。除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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