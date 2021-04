LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Syncordis, de wereldwijde implementatiepartner en productexperts van Temenos, en Temenos (SIX: TEMN), het banksoftwarebedrijf, hebben aangekondigd dat Santander International, onderdeel van de Banco Santander-groep, heeft gekozen voor Temenos SaaS, geïmplementeerd door Syncordis, om de transformatie van zijn kernbankplatform te versterken.

