Knightscope seleciona tecnologia Velodyne Lidar para soluções autônomas de segurança de próxima geração

Knightscope’s Autonomous Security Robot solution is powered by Velodyne’s Puck lidar sensor (shown here), which provides reliability, energy efficiency and a full 360-degree environmental view to deliver highly accurate real-time 3D data. (Photo: Velodyne Lidar)

Knightscope’s Autonomous Security Robot solution is powered by Velodyne’s Puck lidar sensor (shown here), which provides reliability, energy efficiency and a full 360-degree environmental view to deliver highly accurate real-time 3D data. (Photo: Velodyne Lidar)

MOUNTAIN VIEW, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Knightscope, Inc., desenvolvedora de tecnologias avançadas de segurança física utilizando robôs totalmente autônomos focados em melhorar as operações de segurança nos EUA, e a Velodyne Lidar, Inc., (NASDAQ: VLDR, VLDRW), anunciaram conjuntamente hoje que a Knightscope selecionou a tecnologia da Velodyne Lidar para alimentar seus futuros robôs de segurança autônomos de segurança (Autonomous Security Robots, ASRs) de 5a geração.

A Velodyne Lidar marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção de sensores lidar com visão circundante em tempo real e tem trabalhado com a Knightscope pelos últimos sete anos. A solução da Knightscope é alimentada pelo sensor lidar Puck da Velodyne, que oferece confiabilidade, eficiência energética e uma visão completa de 360° do ambiente para entregar dados 3D em tempo real, altamente precisos. O compacto e versátil sensor Puck é uma solução ideal para permitir navegação segura em uma grande variedade de condições ambientais e de luminosidade.

“Ao passo que a Knightscope tem crescido no país, utilizamos tecnologia Velodyne em nossas máquinas de 3a e 4a gerações, e temos o orgulho de anunciar que nossa futura 5a geração de ASRs continuarão este duradouro relacionamento”, afirmou William Santana Li, presidente e diretor executivo da Knightscope, Inc.

“A Velodyne Lidar tem o prazer de trabalhar em estreita colaboração com a Knightscope fornecendo importantes soluções de segurança autônoma”, afirmou Anand Gopalan, diretor executivo da Velodyne Lidar. “Nossos sensores lidar ajudam a permitir funcionalidade de segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana, necessária em todos os tipos de condições internas, externas e de luz. Estamos alinhados com a Knightscope em nossa missão de avançar na segurança pública para alcançar comunidades saudáveis e prósperas para todos”.

Os robôs da Knightscope têm patrulhado o país há mais de 1 milhão de horas e operam em cinco fusos horários. Esta tecnologia revolucionária começou a criar um impacto positivo na sociedade, e você pode saber mais em www.knightscope.com/crime.

Sobre a Knightscope

A Knightscope é uma empresa de tecnologia de segurança avançada, com sede no Vale do Silício, que constrói robôs de segurança completamente autônomos para deter, detectar e relatar. Nossa ambição de longo prazo é transformar os Estados Unidos da América no país mais seguro do mundo. Saiba mais sobre nós em www.knightscope.com. Siga a Knightscope no Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.

Sobre a Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne é a primeira empresa de capital aberto dedicada exclusivamente à tecnologia lidar e é mundialmente conhecida por seu amplo portfólio de avançadas tecnologias lidar. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para mais informações, acesse www.velodynelidar.com e siga-nos no Twitter: @VelodyneLidar.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas”, segundo a definição atribuída pelas disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Tais declarações abrangem, entre outras, todas aquelas que não se refiram a fatos históricos e incluem, a título de exemplo, declarações a respeito dos mercados-alvo, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência da Velodyne. Quando empregados neste comunicado de imprensa, os termos “estimar”, “projetar”, “esperar”, “antecipar”, “prever”, “planejar”, “pretender”, “acreditar”, “buscar”, “propor”, “pode”, “vai”, “deve”, “futuro” e variações desses termos ou expressões similares (ou as versões negativas dos mesmos termos e expressões) buscam identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas não representam garantias de desempenho, condições ou resultados futuros, e envolvem diversos riscos conhecidos e não conhecidos, pressuposições e outros importantes fatores, muitos deles fora do âmbito de controle da Velodyne e que podem fazer com que os resultados efetivos difiram substancialmente dos abordados pelas declarações prospectivas. São importantes fatores que podem afetar os resultados efetivos, entre outros, a capacidade da Velodyne de gerenciar o crescimento; a capacidade da Velodyne de executar seu plano de negócios; incertezas relacionadas com a capacidade dos clientes da Velodyne de comercializar seus produtos e a aceitação final desses produtos pelo mercado; o impacto incerto da pandemia de Covid-19 sobre os negócios da Velodyne e de seus clientes; incertezas relacionadas com as estimativas de tamanho dos mercados da Velodyne para seus produtos; a taxa e o grau de aceitação dos produtos da Velodyne pelo mercado; o sucesso de produtos e serviços concorrentes relacionados a tecnologia lidar e outros sensores que já existam ou venham a existir; a capacidade da Velodyne de identificar e integrar aquisições; incertezas relacionadas com litígio atual da Velodyne e potencial litígio que envolva a Velodyne, ou a validade ou a aplicabilidade da propriedade intelectual da Velodyne; e condições econômicas e de mercado gerais que afetem a demanda por produtos e serviços da Velodyne. A Velodyne não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas em função de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto no limite exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.