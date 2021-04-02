Digital Edge將擴大在韓國的平臺版圖

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--致力於改變亞洲數位基礎建設並得到Stonepeak Infrastructure Partners支援的領先資料中心平臺Digital Edge (Singapore) Holdings Pte. Ltd.（「Digital Edge」或「公司」）今天宣布，公司計畫透過簽訂最終協議，以全現金交易方式收購世宗電信(Sejong Telecom)資料中心資產，從而將其區域版圖擴大到韓國。交易完成後，Digital Edge將收購位於首爾江南的一處資料中心和位於釜山賽騰城(Centum City)的一座電纜登陸站設施。這些策略資產的加入，包括其相關業務和客戶，象徵著公司首次進入韓國市場，並進一步加強其區域平臺。

此次交易將使Digital Edge能夠立即在成長快速的韓國市場提供互連和資料中心解決方案，並為未來在首爾和釜山這兩座大都市的擴張奠定堅實的基礎。世宗電信的資料中心處於戰略要地，可為現有客戶帶來豐富的連接方案。Digital Edge計畫投入更多的資金來擴增容量，並提高兩座設施的能效。在此次交易和後續擴張之間，Digital Edge預計將投資超過1.2億美元。

多年來，全球雲端運算、內容和網路服務提供者對韓國市場更靈活、更具成本效益的互連方案表達出強烈的渴望。作為交易的一部分，世宗電信和Digital Edge還達成了長期的策略合作關係，為市場帶來創新的產品和服務，以滿足韓國國內外客戶的期望。

Digital Edge執行長Samuel Lee表示：「我們承諾投資10億美元資本在亞洲建立Digital Edge平臺，我們很高興繼我們初步投資於日本資料中心之後公布進軍韓國市場的計畫。韓國是亞洲發展迅速的市場之一，擁有非常先進的數位基礎建設。這項交易為跨國公司和韓國企業提供良機，讓他們利用Digital Edge的平臺，透過首爾和釜山的所有關鍵設施與豐富的客戶和合作夥伴生態系統互連，擴大他們在韓國的數位版圖。」

世宗電信總裁Yoo Ki-yoon表示：「我們與Digital Edge的合作將進一步加速韓國企業客戶的數位化轉型機會。我們期待將Digital Edge互連方案豐富的資料中心平臺存取途徑與世宗電信先進的網路連接相結合，以提供更廣泛的雲端運算和網路賦能解決方案。」

Digital Edge基礎架構與資料中心營運長Yongsuk Choi表示：「在韓國收購這些策略資產將構成我們成熟的區域平臺的堅實核心。它有望讓Digital Edge成為韓國可信賴、可靠的資料中心和互連服務提供者，在首爾和釜山都擁有優質資產，同時建構龐大的多元化韓國和跨國企業生態系統。此外，它還透過釜山地區的海底電纜系統打開通往亞洲其他地區的重要通道。」

交易預計將於2021年第二季完成，但需滿足特別成交條件並獲得主管機關的核准。

關於Digital Edge

Digital Edge總部位於新加坡，是一家值得信賴且具有前瞻性的資料中心平臺公司，以改變亞洲的數位基礎建設為創立宗旨。透過建設和營運具有豐富連接方案、先進且節能的資料中心，Digital Edge致力於為亞洲市場帶來新的主機代管和互聯選項，使亞洲的基礎架構部署變得簡單、高效率和經濟。

Digital Edge由經驗豐富的資深管理團隊創立。團隊擁有數十年的產業經驗，在亞太地區資料中心、雲端運算和電信業價值創造方面具有不俗的歷史記錄。在Stonepeak Infrastructure Partners的支持下，Digital Edge擁有超過10億美元的承諾資本用於建立和推動在亞洲的資料中心平臺。

關於Stonepeak Infrastructure Partners

Stonepeak Infrastructure Partners (www.stonepeakpartners.com)是一家專注於基礎建設的私募股權公司，總部位於紐約，為投資人管理著313億美元資產（截至2021年2月）。Stonepeak投資於為客戶提供基本服務的長期硬資產業務和專案，尋求與高素質管理團隊展開積極合作，促進營運改進並為公司成長計畫提供資金。

關於世宗電信

世宗電信公司於1992年6月在韓國首爾成立，是一家領先的技術、通訊、資訊產品和服務供應商。世宗電信透過其先進的網路和平臺提供語音、資料和視訊服務及解決方案，滿足客戶對可靠網路連接、安全和控制的需求。作為中立的營運商，世宗電信提供專線、IX和資料服務等連接服務，同時也提供有線、無線和行動虛擬網路營運商(MVNO)行動服務。世宗電信長期向平臺、內容、家庭、安全、解決方案、區塊鏈等新興市場擴張，以實現永續發展。世宗電信的目標是透過與各行業領域現有的電信和平臺業務進行融合協同，與每個參與者建立連結，共同創造和共享附加價值。

欲瞭解有關世宗電信的更多資訊，請造訪https://sejongtelecom.net。

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