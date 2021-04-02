Digital Edge将扩大在韩国的平台版图

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--致力于改变亚洲数字基础设施并得到Stonepeak Infrastructure Partners支持的领先数据中心平台Digital Edge (Singapore) Holdings Pte. Ltd.（“Digital Edge”或“公司”）今天宣布，公司计划通过签订最终协议，以全现金交易方式收购世宗电信(Sejong Telecom)数据中心资产，从而将其区域版图扩大到韩国。交易完成后，Digital Edge将收购位于首尔江南的一处数据中心和位于釜山赛腾城(Centum City)的一座电缆登陆站设施。这些战略资产的加入，包括其相关业务和客户，标志着公司首次进入韩国市场，并进一步加强其区域平台。

此次交易将使Digital Edge能够立即在增长快速的韩国市场提供互连和数据中心解决方案，并为未来在首尔和釜山这两座大都市的扩张奠定坚实的基础。世宗电信的数据中心处于战略要地，可为现有客户带来丰富的连接方案。Digital Edge计划投入更多的资金来扩容，并提高两座设施的能效。在此次交易和后续扩张之间，Digital Edge预计将投资超过1.2亿美元。

多年来，全球云计算、内容和网络服务提供商对韩国市场更灵活、更具成本效益的互连方案表达出强烈的渴望。作为交易的一部分，世宗电信和Digital Edge还达成了长期的战略合作关系，为市场带来创新的产品和服务，以满足韩国国内外客户的期望。

Digital Edge首席执行官Samuel Lee表示：“我们承诺投资10亿美元资本在亚洲建立Digital Edge平台，我们很高兴继我们初步投资于日本数据中心之后公布进军韩国市场的计划。韩国是亚洲发展迅猛的市场之一，拥有非常先进的数字基础设施。这项交易为跨国公司和韩国企业提供良机，让他们利用Digital Edge的平台，通过首尔和釜山的所有关键设施与丰富的客户和合作伙伴生态系统互连，扩大他们在韩国的数字版图。”

世宗电信总裁Yoo Ki-yoon表示：“我们与Digital Edge的合作将进一步加速韩国企业客户的数字化转型机会。我们期待将Digital Edge互连方案丰富的数据中心平台访问途径与世宗电信先进的网络连接相结合，以提供更广泛的云计算和网络赋能解决方案。”

Digital Edge首席基础设施与数据中心运营官Yongsuk Choi表示：“在韩国收购这些战略资产将构成我们成熟的区域平台的坚实核心。它有望让Digital Edge成为韩国可信、可靠的数据中心和互连服务提供商，在首尔和釜山都拥有优质资产，同时构建庞大的多元化韩国和跨国企业生态系统。此外，它还通过釜山地区的海底电缆系统打开通往亚洲其他地区的重要通道。”

交易预计将于2021年第二季度完成，但需满足惯例成交条件并获得监管部门的批准。

关于Digital Edge

Digital Edge总部位于新加坡，是一家值得信赖且具有前瞻性的数据中心平台公司，以改变亚洲的数字基础设施为创立宗旨。通过建设和运营具有丰富连接方案、先进且节能的数据中心，Digital Edge致力于为亚洲市场带来新的主机托管和互联选项，使亚洲的基础设施部署变得简单、高效和经济。

Digital Edge由经验丰富的高级管理团队创立。团队拥有数十年的行业经验，在亚太地区数据中心、云计算和电信行业价值创造方面有着不俗的往绩。在Stonepeak Infrastructure Partners的支持下，Digital Edge拥有超过10亿美元的承诺资本用于建立和推动在亚洲的数据中心平台。

关于Stonepeak Infrastructure Partners

Stonepeak Infrastructure Partners (www.stonepeakpartners.com)是一家专注于基础设施的私募股权公司，总部位于纽约，为投资者管理着313亿美元资产（截至2021年2月）。Stonepeak投资于为客户提供基本服务的长期硬资产业务和项目，寻求与高素质管理团队展开积极合作，促进运营改进并为公司增长计划提供资金。

关于世宗电信

世宗电信公司于1992年6月在韩国首尔成立，是一家领先的技术、通信、信息产品和服务供应商。世宗电信通过其先进的网络和平台提供语音、数据和视频服务及解决方案，满足客户对可靠网络连接、安全和控制的需求。作为中立的运营商，世宗电信提供专线、IX和数据服务等连接服务，同时也提供有线、无线和移动虚拟网络运营商(MVNO)移动服务。世宗电信长期向平台、内容、家庭、安全、解决方案、区块链等新兴市场扩张，以实现可持续发展。世宗电信的目标是通过与各行业领域现有的电信和平台业务进行融合协同，与每个参与者建立联系，共同创造和共享附加价值。

欲了解有关世宗电信的更多信息，请访问https://sejongtelecom.net。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。