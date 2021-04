Velodyne Lidar anuncia contrato de vendas plurianual com AGM Systems LLC

The AGM-MS3 from AGM Systems combines use of AGM-PS inertial navigation systems, highly detailed Velodyne Lidar sensor output and proprietary software to make it possible to obtain centimeter-level accuracy when scanning from heights of up to 200 meters. (Photo: AGM Systems)

The AGM-MS3 from AGM Systems is a cost-effective multifunctional solution for mobile and airborne laser scanning from unmanned aerial vehicles (UAVs). It is equipped with Velodyne’s Ultra Puck lidar sensor. (Photo: AGM Systems)

AGM Systems will utilize Velodyne’s Ultra Puck lidar sensor in their new AGM-MS3 Unmanned Aerial Vehicle (UAV) mapping solution. This solution is their second generation of one of the most popular UAV lidar scanning technologies for mapping in Russia. (Photo: AGM Systems)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje um acordo plurianual com a AGM Systems LLC, que fornece tecnologia de software e hardware de última geração para a coleta, processamento e análise de dados de mapeamento aéreo e móvel. A AGM Systems utilizará o sensor lidar Ultra Puck da Velodyne em sua nova solução de mapeamento AGM-MS3 de veículo aéreo não tripulado (Unmanned Aerial Vehicle, UAV). Esta solução é a segunda geração de uma das tecnologias mais populares de varredura lidar de UAV para mapeamento na Rússia. A AGM Systems atende líderes globais no setor de energia com sua tecnologia multifuncional e de alto desempenho baseada no lidar da Velodyne.

A AGM Systems LLC é a primeira empresa na Rússia a utilizar lidar em UAVs de asa fixa, escolhendo a Velodyne pela alta qualidade, baixo consumo e confiabilidade de sua tecnologia. As soluções de UAV habilitadas por lidar Velodyne da AGM Systems foram validadas pela experiência dos seus clientes e parceiros.

“A qualidade dos dados do AGM-MS3, habilitados pelo lidar Ultra Puck da Velodyne, é confirmada por avaliações realizadas em um local de testes especializados da universidade”, disse Kamina Nadezha, reitora da Universidade Estadual de Geodésia e Cartografia de Moscou. “A precisão, detalhe, repetibilidade e estabilidade do sistema foram avaliadas durante o estudo. No momento, esta é a melhor solução no mercado russo para mapeamento de UAV com lidar verificada por nossa universidade”.

O uso combinado de sistemas de navegação inerciais AGM-PS, os resultados altamente detalhados do lidar Velodyne e um software proprietário tornam possível obter precisão ao nível de centímetro em varreduras de até 200 m de altura. A navegação e a aterrissagem seguras são fatores importantes para os UAVs, e é por isso que a AGM Systems escolheu o sensor lidar preciso e compacto Ultra Puck, da Velodyne.

“Os sensores lidar Ultra Puck da Velodyne são soluções tecnológicas confiáveis e precisas”, afirmou Mischenko Yury, diretor de produção da AGM Systems LLC. “Eles atendem as necessidades de nossos clientes com baixo peso, baixo consumo de energia e facilidade de integração. A Velodyne é um nome bastante respeitado no setor e uma parceira valiosa para nós”.

“Algumas das maiores empresas do mundo confiam nas soluções da AGM equipadas com o Ultra Puck da Velodyne para obter mapeamentos precisos”, afirmou Erich Smidt, diretor executivo da Velodyne Europe. “Os UAVs da AGM Systems são um grande exemplo de como os sensores da Velodyne permitem aplicações de topografia, avaliação em tempo real e monitoramento de recursos valiosos de energia”.

Além das soluções alimentadas pela Velodyne, a AGM Systems oferece implementação completa de tecnologias de varredura a laser no processo de produção. Por isso, as tecnologias estão disponíveis para uma variedade de clientes – de um simples topógrafo ou universidade a líderes de mercado nas áreas de projeto e construção. A experiência de especialistas nos campos da física, geodésia, matemática aplicada e outras disciplinas permite que a AGM Systems resolva os problemas técnicos mais complexos e ofereça aos clientes um produto inovador.

