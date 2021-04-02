Velodyne Lidar宣布與AGM Systems LLC達成多年期協議

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布與AGM Systems LLC達成一項多年期協議。AGM Systems是一家為空中和行動測繪資料的收集、處理和分析提供先進硬體和軟體技術的公司。AGM Systems將在其新推出的AGM-MS3無人機(UAV)測繪解決方案中使用Velodyne的Ultra Puck雷射雷達感測器。該解決方案是俄羅斯非常流行的無人機測繪雷射雷達掃描技術之一的第二代產品。AGM Systems為能源領域的全球領導廠商提供採用Velodyne雷射雷達的多功能、高性能的技術。

AGM Systems LLC是俄羅斯第一家在固定翼型無人機上使用雷射雷達的公司，選擇Velodyne是因為其技術的高品質、低功耗和可靠性。AGM Systems的Velodyne雷射雷達無人機解決方案已經得到了客戶和合作夥伴的實務檢驗。

莫斯科國立測繪大學校長Kamina Nadezha表示：「歸功於Velodyne Lidar的Ultra Puck雷射雷達感測器，AGM-MS3的資料品質已經得到了我們大學在專門測試地點所展開的評估的證實。在研究過程中，我們對該系統的準確性、細節、重複性和穩定性都進行了評估。目前，這是俄羅斯市場上無人機雷射雷達測繪領域首屈一指的解決方案，得到了我們大學的驗證。」

綜合使用AGM-PS慣性導航系統、詳細的Velodyne雷射雷達輸出資料，以及專有軟體，使用者在高達200米的高度進行掃描時能夠獲得釐米級的精度。對無人機來說，導航和安全著陸是一大關鍵因素，這也是AGM Systems選擇Velodyne精確的精簡型Ultra Puck雷射雷達感測器的原因所在。

AGM Systems LLC生產總監Mischenko Yury表示：「Velodyne的Ultra Puck雷射雷達感測器是一種可靠、準確、通用的技術解決方案。這些傳感器重量輕，功耗低，易於整合，能滿足我們客戶的需求。Velodyne在業界享有盛譽，是我們寶貴的合作夥伴。」

Velodyne歐洲執行董事Erich Smidt表示：「世界各地的很多大型公司都依靠配備Velodyne Ultra Puck的AGM解決方案來實現精確測繪。AGM Systems的無人機是Velodyne感測器幫助展開針對寶貴能源的測量、即時評估和監測的良好例子。」

除了Velodyne所支援的解決方案之外，AGM Systems還提供在生產過程中全面實施雷射掃描技術的服務。正因為如此，很多領域的客戶都可以使用其技術，包括普通的測量師或大學以及設計和建設領域的市場領導者。憑藉在物理學、大地測量學、應用數學和其他學科領域的專家經驗，AGM Systems能夠解決最複雜的技術問題，為客戶提供創新型產品。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是首家公開上市的純雷射雷達公司，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享譽全球。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和性能，可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛汽車、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和保全。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過促進所有人的安全運輸來改變生活和社區。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除歷史事實之外的所有陳述，以及有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作、競爭等的陳述。本新聞稿中使用的「估計」、「預計」、「期望」、「預期」、「預測」、「計畫」、「打算」、「認為」、「尋求」、「可能」、「將要」、「應該」、「將來」、「提議」等詞彙，以及這些詞彙的變體或類似表達形式（或此類詞彙或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果大相徑庭。可能影響實際結果的重要因素包括：Velodyne管理成長的能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商品化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；新冠肺炎疫情對Velodyne及其客戶業務的不確定影響；與Velodyne對其產品市場規模的估計有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能推出的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭性產品和服務能否取得成功；Velodyne識別和整合收購的能力；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務需求的總體經濟和市場狀況。除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或將來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

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