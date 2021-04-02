Velodyne Lidar宣布与AGM Systems LLC达成多年期协议

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布与AGM Systems LLC达成一项多年期协议。AGM Systems是一家为空中和移动测绘数据的收集、处理和分析提供先进硬件和软件技术的公司。AGM Systems将在其新推出的AGM-MS3无人机(UAV)测绘解决方案中使用Velodyne的Ultra Puck激光雷达传感器。该解决方案是俄罗斯非常流行的无人机测绘激光雷达扫描技术之一的第二代产品。AGM Systems为能源领域的全球领导厂商提供基于Velodyne激光雷达的多功能、高性能的技术。

AGM Systems LLC是俄罗斯第一家在固定翼型无人机上使用激光雷达的公司，选择Velodyne是因为其技术的高质量、低功耗和可靠性。AGM Systems的Velodyne激光雷达无人机解决方案已经得到了客户和合作伙伴的实践检验。

莫斯科国立测绘大学校长Kamina Nadezha表示：“得益于Velodyne Lidar的Ultra Puck激光雷达传感器，AGM-MS3的数据质量已经得到了我们大学在专门测试地点所开展的评估的证实。在研究过程中，我们对该系统的准确性、细节、重复性和稳定性都进行了评估。目前，这是俄罗斯市场上无人机激光雷达测绘领域首屈一指的解决方案，得到了我们大学的验证。”

综合使用AGM-PS惯性导航系统、详细的Velodyne激光雷达输出数据，以及专有软件，用户在高达200米的高度进行扫描时能够获得厘米级的精度。对无人机来说，导航和安全着陆是一大关键因素，这也是AGM Systems选择Velodyne精确的紧凑型Ultra Puck激光雷达传感器的原因所在。

AGM Systems LLC生产总监Mischenko Yury表示：“Velodyne的Ultra Puck激光雷达传感器是一种可靠、准确、通用的技术解决方案。这些传感器重量轻，功耗低，易于集成，能满足我们客户的需求。Velodyne在业内享有盛誉，是我们宝贵的合作伙伴。”

Velodyne欧洲执行董事Erich Smidt表示：“世界各地的很多大型公司都依靠配备Velodyne Ultra Puck的AGM解决方案来实现精确测绘。AGM Systems的无人机是Velodyne传感器助力开展针对宝贵能源的测量、实时评估和监测的良好例子。”

除了Velodyne所支持的解决方案之外，AGM Systems还提供在生产过程中全面实施激光扫描技术的服务。正因为如此，很多领域的客户都可以使用其技术，包括普通的测量师或大学以及设计和建设领域的市场领导者。凭借在物理学、大地测量学、应用数学和其他学科领域的专家经验，AGM Systems能够解决最复杂的技术问题，为客户提供创新型产品。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是首家公开上市的激光雷达单一业务经营公司，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享誉全球。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括自动驾驶汽车、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作、竞争等的陈述。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：Velodyne管理增长的能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；新冠肺炎疫情对Velodyne及其客户业务的不确定影响；与Velodyne对其产品市场规模的估计有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能推出的其他与激光雷达和传感器相关的竞争性产品和服务能否取得成功；Velodyne识别和整合收购的能力；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务需求的总体经济和市场状况。除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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