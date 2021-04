City of Hope e Hospital Israelita Albert Einstein assinam acordo para avançar em tratamentos de câncer na América Latina

DUARTE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--O City of Hope, um centro independente de pesquisa de câncer e do diabetes, mundialmente reconhecido, anunciou hoje que ampliará sua experiência de vanguarda em câncer para a América do Sul por meio de um acordo de educação com o Hospital Israelita Albert Einstein, um dos centros de tratamento de câncer mais importantes da América Latina.

O acordo de três anos requer que o City of Hope compartilhe sua experiência especializada em câncer com os residentes e a equipe médica de oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. O City of Hope fornecerá experiências educacionais e realizará painéis multidisciplinares de tumor. As duas instituições explorarão potenciais colaborações inovadoras em oncologia e pesquisa de precisão.

“Este acordo sinaliza outro momento marcante, permitindo que o City of Hope amplie sua missão de eliminar o câncer a um novo continente”, afirmou o Dr. Harlan Levine, presidente de estratégia e empreendimentos de negócios do City of Hope, localizado próximo a Los Angeles.

“O Hospital Israelita Albert Einstein possui uma excepcional equipe médica”, adicionou Levine. “O City of Hope oferecerá nossa experiência de ponta como um centro completo de câncer para seus residentes em treinamento e equipe clínica. Esperamos colaborar com nossos colegas da América Latina para melhorar os resultados dos tratamentos de câncer não somente em São Paulo, mas também em todo o Brasil e América Latina”.

Entre outros serviços, o City of Hope realizará um painel virtual multidisciplinar de tumor que se concentrará inicialmente em câncer gastrointestinal, geniturinário, de pulmão e cérebro. Os médicos do Hospital Israelita Albert Einstein compartilharão casos específicos de pacientes com problemas complexos envolvendo diagnóstico molecular, imunoterapia e inovações na entrega de tratamentos de câncer para análises e debates. O City of Hope também fornecerá webinars educacionais e oferecerá treinamento profissional em tópicos como testes genéticos, serviços de cuidados de suporte e enfermagem.

O Dr. Sidney Klajner, Ph.D., presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, disse: “Vamos incorporar a abordagem multidisciplinar à medicina de precisão em oncologia para lidar com o ônus do câncer no Brasil. Juntamente com o City of Hope, esperamos colaborar em diagnósticos moleculares e avanços em tratamentos inovadores para o benefício de pacientes na América Latina e além”.

O Hospital Israelita Albert Einstein foi classificado como o melhor hospital na América Latina pela America Economia Business Intelligence Unit por 12 anos ininterruptos. Além disso, ele está na 36ª posição mundialmente e na 21ª posição em oncologia especializada no ranking da Newsweek dos Melhores Hospitais do Mundo de 2021.

Este acordo de colaboração foi possibilitado por meio dos esforços do Centro para Medicina Internacional (Center for International Medicine, CIM) do City Hope, que busca colaborar com organizações internacionais para melhorar os tratamentos de câncer e diabetes para mais pessoas mundialmente. O CIM trabalha com governos, hospitais, empresas privadas e investidores, e oferece uma gama de serviços nas áreas de pesquisa e inovação clínica, educação e desenvolvimento profissional.

Sobre o City of Hope

O City of Hope é um centro de pesquisa biomédica independente e de tratamento de câncer e diabetes e outras doenças potencialmente fatais. Fundado em 1913, o City of Hope é um líder em transplante de medula óssea e imunoterapia, como terapia celular CAR T. A pesquisa translacional e os protocolos de tratamento personalizados do City of Hope promovem tratamentos avançados em todo o mundo. Insulina sintética humana, anticorpos monoclonais, e diversas medicações revolucionárias para o câncer são baseadas nas tecnologias desenvolvidas na instituição. O Translational Genomics Research Institute (TGen) passou a fazer parte do City of Hope em 2016. A AccessHopeTM, uma subsidiária integralmente controlada, foi lançada em 2019, dedicada a atender empregadores e seus parceiros de atendimento médico fornecendo acesso à excepcional experiência do City of Hope com o câncer. Um centro completo de câncer designado pelo Instituto Nacional de Câncer e um membro fundador da Rede Nacional Abrangente de Câncer, o City of Hope está entre os “Melhores Hospitais” do país para o câncer pela U.S. News & World Report. Seu campus principal está localizado próximo a Los Angeles, com localidades adicionais no sul da Califórnia e Arizona. Para obter mais informações sobre o City of Hope, siga-nos no Facebook, Twitter, YouTube ou Instagram.

Sobre o Hospital Israelita Albert Einstein

O Hospital Israelita Albert Einstein é um sistema de atendimento médico sem fins lucrativos, baseado em São Paulo, Brasil. Ele engloba atividades de entrega de atendimento médico, ensino, pesquisa, inovação e consultoria. No setor privado, o sistema administra um hospital geral com 600 leitos e 10 unidades-satélite espalhadas pela região metropolitana de São Paulo e é dedicado a diagnósticos e medicina ambulatorial. No setor público, o sistema administra dois hospitais, com 600 leitos no total e 24 unidades ambulatoriais. Em 1999, o hospital se tornou o primeiro hospital fora dos EUA a ser certificado pela Comissão Conjunta Internacional. Ele atualmente é o parceiro estratégico do Institute for Healthcare Improvement na América Latina.

