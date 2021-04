City of Hope et l’Hospital Israelita Albert Einstein signent un accord pour faire progresser les soins contre le cancer en Amérique latine

DUARTE, Californie--(BUSINESS WIRE)--City of Hope, un centre de recherche et de traitement, indépendant de renommée mondiale, pour le cancer et le diabète, a annoncé aujourd’hui qu’il allait étendre en Amérique du Sud la portée de ses compétences d’experts à la pointe de la technologie, dans le domaine du cancer, via un accord pédagogique avec l’Hospital Israelita Albert Einstein, un centre de cancérologie de premier plan en Amérique latine.

Dans le cadre de l’accord portant sur trois ans, City of Hope va partager son expérience approfondie, spécialisée en cancérologie avec les résidents en oncologie et le personnel clinique de l’Hospital Israelita Albert Einstein. City of Hope offrira des expériences pédagogiques et accueillera des comités multidisciplinaires sur les tumeurs. Les deux institutions exploreront des possibilités de collaborations innovantes dans les domaines de l’oncologie de précision et de la recherche.

« Cet accord marque un nouveau jalon important, qui permet à City of Hope d’étendre à un nouveau continent sa mission d’éradiquer le cancer », a déclaré Harlan Levine, M.D., président de la Stratégie et des activités commerciales, à City of Hope, dont le siège est basé près de Los Angeles.

« L’Hospital Israelita Albert Einstein dispose d’une équipe médicale exceptionnelle », a-t-il ajouté. « City of Hope offrira ses compétences d’experts, de premier ordre, en tant que centre de cancérologie complet, aux résidents en formation et au personnel clinique. Nous espérons collaborer avec nos collègues d’Amérique latine pour améliorer les résultats des soins contre le cancer, non seulement à São Paulo, mais aussi dans tout le Brésil et en Amérique latine. »

Entre autres services, City of Hope animera un comité multidisciplinaire virtuel sur les tumeurs, lequel se concentrera initialement sur les cancers gastro-intestinaux, génito-urinaires, du poumon et du cerveau. Les médecins de l’Hospital Israelita Albert Einstein partageront leur expérience de cas de patients spécifiques avec des problèmes complexes impliquant le diagnostic moléculaire, l’immunothérapie et des innovations dans le cadre de la prestation des soins contre le cancer, à des fins d’examen et de discussion. City of Hope offrira également des webinaires pédagogiques et des formations professionnelles sur des sujets tels que les tests génétiques, les services de soins de soutien, et les soins infirmiers.

Sidney Klajner, M.D., Ph.D., président de l’Hospital Israelita Albert Einstein, a déclaré : « Nous allons intégrer l’approche multidisciplinaire de City of Hope à la médecine de précision oncologique pour lutter contre le fardeau du cancer au Brésil. En collaboration avec City of Hope, nous espérons collaborer sur les diagnostics moléculaires et les avancées en matière de soins pour le bénéfice des patients en Amérique latine et au-delà. »

L’Hospital Israelita Albert Einstein a été classé comme le meilleur hôpital d’Amérique latine, par l’unité de veille économique America Economia pour la 12e année de suite. De plus, il est classé 36e globalement dans le monde, et 21e pour ses soins d’oncologie spécialisée, dans le classement 2021 des Meilleurs hôpitaux du monde, de Newsweek.

Cet accord de collaboration a été rendu possible grâce aux efforts du Center for International Medicine (CIM) de City of Hope, dont la mission est de collaborer avec des organisations internationales afin d’améliorer les soins contre le cancer et le diabète, pour un plus grand nombre de patients à travers le monde. Le CIM travaille avec des gouvernements, des hôpitaux, des entreprises privées et des investisseurs, et offre toute une gamme de services dans les domaines de la recherche clinique, de l’innovation, de la formation et du développement professionnel.

À propos de City of Hope

City of Hope est un centre de recherche et de traitement biomédical, indépendant pour le cancer, le diabète et d’autres maladies potentiellement mortelles. Fondé en 1913, City of Hope est un chef de file dans le domaine de la de moelle osseuse et de l’immunothérapie, notamment de la thérapie cellulaire CAR-T. La recherche translationnelle et les protocoles de traitement personnalisé, de City of Hope font progresser les soins dans le monde entier. L’insuline synthétique humaine, les anticorps monoclonaux, et de nombreux médicaments anticancéreux révolutionnaires reposent sur des technologies développées au sein de l’institution. Le Translational Genomics Research Institute (TGen) fait partie de City of Hope depuis 2016. La filiale en propriété exclusive, lancée en 2019, AccessHopeTM est spécialisée dans le service aux employeurs et leurs partenaires de soins de santé, auxquels elle offre un accès aux compétences d’experts, exceptionnelles de City of Hope dans le domaine du cancer. Centre de cancérologie complet désigné par le National Cancer Institute, et membre fondateur du National Comprehensive Cancer Network, City of Hope figure dans la liste des « Meilleurs Hôpitaux » du pays, dans la lutte contre le cancer, établie par l’U.S. News & World Report. Son campus principal est situé près de Los Angeles, avec des sites supplémentaires dans le sud de la Californie et en Arizona. Pour en savoir plus sur City of Hope, suivez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube ou Instagram.

À propos de l’Hospital Israelita Albert Einstein

L’Hospital Israelita Albert Einstein est un système de soins de santé, à but non lucratif, basé à São Paulo, au Brésil. Il englobe des activités de prestation de soins de santé, d’enseignement, de recherche, d’innovation et de conseil. Dans le cadre privé, le système gère un hôpital général de 600 lits et dix unités satellites réparties dans la grande région métropolitaine de São Paulo, avec une spécialisation en diagnostic et médecine ambulatoire. Dans le cadre public, le système gère deux hôpitaux représentant 600 lits au total et 24 unités ambulatoires. En 1999, l’hôpital est devenu le premier hôpital en dehors des États-Unis à être accrédité par la Joint Commission International. Il est actuellement le partenaire stratégique de l’Institute for Healthcare Improvement en Amérique latine.

