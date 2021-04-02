羅素投資與Hamilton Lane建立策略性合作夥伴關係，加速提升私募市場能力

西雅圖和賓夕法尼亞州巴拉辛瓦伊德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的投資業務外包(OCIO)服務提供者和全球投資解決方案公司羅素投資(Russell Investments)與一流的私募市場投資管理公司Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE)今天宣佈建立策略性合作夥伴關係，此次合作將讓羅素投資的全球客戶能夠利用Hamilton Lane業界領先的私募市場投資解決方案、資料驅動的研究和創新科技工具。

經由提供涵蓋整個資產類別的卓越開放式架構投資解決方案，Hamilton Lane全面的私募市場能力將進一步強化羅素投資的客戶價值主張。Hamilton Lane對羅素投資公司的9000萬美元投資進一步證明其對這一策略性合作夥伴關係的承諾。

羅素投資公司董事長兼執行長Michelle Seitz表示：「鑑於市場的複雜性日益增加，圍繞金融安全的需求也不斷升高，信託公司正在尋找能夠無縫提供量身打造的差異化投資解決方案的合作夥伴。這一合作關係表示我們秉持85年的受託承諾，即為客戶提供全面、一流的投資解決方案和風險管理服務。我相信，由此產生的一站式進入廣泛的私募和公共市場的能力，在當今業界無人能及。」

Seitz認為，機構投資人越來越關注自己的核心業務能力，希望與策略性投資夥伴建立更全面的關係。市場潛力很大。麥肯錫公司(McKinsey & Company)的研究報告指出，資產規模在100億美元以上的資產所有者中，有76%沒有將他們的投資活動外包出去i。波士頓顧問集團(Boston Consulting Group)還預測，在未來五年內，投資解決方案將成為資產管理業成長最快的領域之一ii。

私募市場是投資人投資組合的重要組成部分，而本次合作正值私募市場機會和對該資產類別的配置持續成長之際。自2008年以來，配置到私募市場的資金增加了兩倍，從2.5兆美元增至7.7兆美元iii。私募市場資產類別繼續顯示出為投資人創造可觀報酬率的能力。Hamilton Lane的資料顯示，在過去20個年份中的19個年份，私募股權和私募信貸的表現分別超過明晟全球股權指數(MSCI World PME)和瑞士信貸槓桿貸款指數(Credit Suisse Leveraged Loan PME) iiii。

Hamilton Lane執行長Mario Giannini表示：「在Hamilton Lane，我們致力於為全球更廣泛的投資人群體提供進入私募市場的途徑，而這一合作關係是支援這一目標的又一個令人興奮的進展。我們相信，我們的投資能力和專業知識，加上羅素投資強大的外包投資解決方案，將為羅素投資全球各地的客戶提供升級和整合的方式以進入全球私募市場。」

羅素投資公司的客戶將受益於Hamilton Lane的全球投資平臺和所有私募市場策略與領域的深厚專業知識，以及Hamilton Lane的私募市場風險和投資組合建構工具。憑藉Hamilton Lane的專有科技能力，羅素投資公司的企業風險管理系統(Enterprise Risk Management System)將允許其客戶利用以廣泛的開放式架構為基礎的公共和私募市場投資平臺的力量來達成其特定的目標和目的。

85年來，羅素投資一直致力於改善人們的金融安全。這種努力與Hamilton Lane的既定目標是一致的，即為那些依賴他們的人提供更好的金融福祉。兩家公司還共同致力於為全球客戶提供優質客戶服務和客製化解決方案。

Seitz表示：「羅素投資公司和Hamilton Lane將客戶的需求置於我們一切工作的核心。我們致力於使業界尖端的投資能力和工具普及化。這就是要將我們數十年來與全球最大的資產所有者合作開發的機構解決方案，擴展到更多的中型機構和財富管理合作夥伴及其客戶。」

關於羅素投資

羅素投資是首屈一指的投資業務外包(OCIO)服務合作夥伴和全球投資解決方案公司，為全球機構投資人、金融仲介機構和個人投資者提供廣泛的投資能力。羅素投資秉承85年持續創新的傳統，為客戶創造卓越的價值，每天都致力於提高客戶的金融安全性。該公司是全球第五大投資顧問公司，客戶遍佈全球32個國家，由其提供投資建議的資產規模(AUA)為2.5兆美元（截至2020年6月30日），資產管理規模(AUM)達3,237億美元（截至2020年12月31日）。羅素投資總部位於美國華盛頓州西雅圖市，在全球19個城市設有辦事處，包括紐約、倫敦、東京和上海。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.russellinvestments.com。

關於Hamilton Lane

Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE)是首屈一指的私募市場投資管理公司，為世界各地的成熟投資人提供創新的解決方案。該公司專注於私募市場投資已有29年的歷史，目前在北美、歐洲、亞太和中東地區的辦事處擁有440多名專業人員。截至2020年12月31日，Hamilton Lane管理和監管的資產約為6,570億美元，其中包括約760億美元的可自由支配資產和約5,810億美元由其提供投資建議的資產。Hamilton Lane專注於建立靈活的投資計畫，為客戶提供全方位的私募市場策略、產業和地域選擇。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.hamiltonlane.com，或者在Twitter上關注Hamilton Lane：@hamilton_lane。

關於前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿中的一些陳述可能構成《1933年美國證券法》27A節、《1934年證券交易法》21E節以及《1995年美國私人證券訴訟改革法案》所界定的「前瞻性陳述」。諸如「將要 」、「期望 」、「相信 」等詞語以及類似的表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。前瞻性陳述討論的是當前的期望和預測。所有前瞻性陳述都面臨已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致實際結果產生重大差異的重要因素的影響。請結合Hamilton Lane截至2020年3月31日會計年度的Form 10-K年度報告中第一部分1A項「風險因素」標題下所揭露的風險和不確定性，以及其隨後不時向美國證券交易委員會遞交的報告中所揭露的風險和不確定性來評估這些前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日的觀點。除法律另有規定外，公司沒有義務因為新資訊的出現或未來事件的發生而更新或修正任何前瞻性陳述。

過去的表現不能保證將來的結果。

i資料來源：麥肯錫和Cerulli (2020) ii資料來源：波士頓顧問集團（2020年全球資產管理報告） iii資料來源：Preqin.com（2020年6月） iiii資料來源：Hamilton Lane數據，Bloomberg（2021年1月）

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