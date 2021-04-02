罗素投资与Hamilton Lane建立战略合作伙伴关系，加速提升私募市场能力

西雅图和宾夕法尼亚州巴拉辛瓦伊德--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--领先的投资业务外包(OCIO)服务提供商和全球投资解决方案公司罗素投资(Russell Investments)与领先的私募市场投资管理公司Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE)今天宣布建立战略合作伙伴关系，此次合作将让罗素投资的全球客户能够利用Hamilton Lane业界领先的私募市场投资解决方案、数据驱动的研究和创新技术工具。

通过提供涵盖整个资产类别的卓越开放式架构投资解决方案，Hamilton Lane全面的私募市场能力将进一步加强罗素投资的客户价值主张。Hamilton Lane对罗素投资公司的9000万美元投资进一步表明了其对这一战略伙伴关系的承诺。

罗素投资公司董事长兼首席执行官Michelle Seitz表示：“鉴于市场的复杂性日益增加，围绕金融安全的需求也在不断增长，信托公司正在寻找能够无缝提供量身定制的差异化投资解决方案的合作伙伴。这一合作关系表明我们秉持85年的受托承诺，即为客户提供全面、领先的投资解决方案和风险管理服务。我相信，由此产生的一站式进入广泛的私人和公共市场的能力，在当今业界无人能及。”

Seitz认为，机构投资者越来越关注自己的核心业务能力，希望与战略投资伙伴建立更全面的关系。市场潜力很大。麦肯锡公司(McKinsey & Company)的研究报告称，资产规模在100亿美元以上的资产所有者中，有76%没有将他们的投资活动外包出去i。波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)还预测，在未来五年内，投资解决方案将成为资产管理行业增长最快的领域之一ii。

私募市场是投资者投资组合的重要组成部分，而本次合作正值私募市场机会和对该资产类别的配置持续增长之际。自2008年以来，配置到私募市场的资本增加了两倍，从2.5万亿美元增至7.7万亿美元iii。私募市场资产类别继续显示出为投资者创造可观回报的能力。Hamilton Lane的数据显示，在过去20个年份中的19个年份，私人股本和私人信贷的表现分别超过了明晟全球股权指数(MSCI World PME)和瑞士信贷杠杆贷款指数(Credit Suisse Leveraged Loan PME) iiii。

Hamilton Lane首席执行官Mario Giannini表示：“在Hamilton Lane，我们致力于为全球更广泛的投资者群体提供私募市场准入，而这一合作关系是支持这一目标的又一个令人兴奋的进展。我们相信，我们的投资能力和专业知识，加上罗素投资强大的外包投资解决方案，将使罗素投资全球各地的客户能够增强和整合进入全球私募市场的渠道。”

罗素投资公司的客户将受益于Hamilton Lane的全球投资平台和所有私募市场策略与领域的深厚专业知识，以及Hamilton Lane的私募市场风险和投资组合构建工具。凭借Hamilton Lane的专有技术能力，罗素投资公司的企业风险管理系统(Enterprise Risk Management System)将允许其客户利用以广泛的开放式架构为基础的公共和私人市场投资平台的力量来实现其特定的目标和目的。

85年来，罗素投资一直致力于改善人们的金融安全。这种努力与Hamilton Lane的既定目标是一致的，即为那些依赖他们的人提供更好的金融福祉。两家公司还共同致力于为全球客户提供优质客户服务和定制解决方案。

Seitz表示：“罗素投资公司和Hamilton Lane将客户的需求置于我们一切工作的中心。我们致力于使业界尖端的投资功能和工具实现普及化。这就是要将我们数十年来与全球最大的资产所有者合作打磨出来的机构解决方案，扩展到更多的中端市场机构和财富管理合作伙伴及其客户。”

关于罗素投资

罗素投资是一家领先的投资业务外包(OCIO)服务合作伙伴和全球投资解决方案公司，为全球机构投资者、金融中介机构和个人投资者提供广泛的投资能力。罗素投资秉承85年持续创新的传统，为客户创造卓越的价值，每天都在致力于提高客户的金融安全性。该公司是全球第五大投资顾问公司，客户遍布全球32个国家，咨询资产规模(AUA)为2.5万亿美元（截至2020年6月30日），资产管理规模(AUM)达3,237亿美元（截至2020年12月31日）。罗素投资总部位于美国华盛顿州西雅图市，在全球19个城市设有办事处，包括纽约、伦敦、东京和上海。如需了解更多信息，请访问www.russellinvestments.com。

关于Hamilton Lane

Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE)是一家领先的私募市场投资管理公司，为世界各地的成熟投资者提供创新的解决方案。该公司专注于私募市场投资已有29年的历史，目前在北美、欧洲、亚太和中东地区的办事处拥有440多名专业人员。截至2020年12月31日，Hamilton Lane管理和监管的资产约为6,570亿美元，其中包括约760亿美元的可自由支配资产和约5,810亿美元的咨询资产。Hamilton Lane专注于建立灵活的投资计划，为客户提供全方位的私募市场策略、行业和地域选择。如需了解更多信息，请访问www.hamiltonlane.com，或者在Twitter上关注Hamilton Lane：@hamilton_lane。

关于前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿中的一些陈述可能构成《1933年美国证券法》27A节、《1934年证券交易法》21E节以及《1995年美国私人证券诉讼改革法案》所界定的“前瞻性陈述”。诸如“将要”、“期望”、“相信”等词语以及类似的表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。前瞻性陈述讨论的是当前的期望和预测。所有前瞻性陈述都面临已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致实际结果产生重大差异的重要因素的影响。请结合Hamilton Lane截至2020年3月31日财年的Form 10-K年度报告中第一部分1A项“风险因素”标题下所披露的风险和不确定性，以及其随后不时向美国证券交易委员会提交的报告中所披露的风险和不确定性来评估这些前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日的观点。除法律另有规定外，公司没有义务因为新信息的出现或未来事件的发生而更新或修正任何前瞻性陈述。

过去的表现不能保证将来的结果。

i资料来源：麦肯锡和Cerulli (2020) ii资料来源：波士顿咨询集团（2020年全球资产管理报告） iii资料来源：Preqin.com（2020年6月） iii资料来源：Hamilton Lane数据，Bloomberg（2021年1月）

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