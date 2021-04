DUARTE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--City of Hope, een wereldberoemd onafhankelijk onderzoeks- en behandelcentrum voor kanker en diabetes, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn toonaangevende expertise op het gebied van kanker zal uitbreiden naar Zuid-Amerika via een onderwijsovereenkomst met Hospital Israelita Albert Einstein, een vooraanstaand kankercentrum in Latijns-Amerika.

De driejarige overeenkomst roept City of Hope op om zijn gespecialiseerde kanker-expertise te delen met de oncologische bewoners en het klinische personeel van Hospital Israelita Albert Einstein. City of Hope zal educatieve ervaringen bieden en multidisciplinaire tumorborden organiseren. Beide instellingen zullen potentiƫle innovatieve samenwerkingen op het gebied van precisie-oncologie en onderzoek onderzoeken.

