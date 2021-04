NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Gayam Motor Works (GMW) kondigde vandaag een investeringsverplichting van US $ 50 miljoen aan van het in Luxemburg gevestigde GEM Global Yield LLC SCS (“GEM”), aangezien het bedrijf van plan is om naar de beurs te gaan. De toezegging wordt beschikbaar gesteld op de eerste handelsdag of in tranches die naar keuze van het bedrijf worden opgenomen over een periode van drie jaar. Met zekerheid van de investering bij notering, is GMW nu goed gepositioneerd om de visie van het bedrijf om de wereldwijde transitie naar slimme en duurzame mobiliteit te versnellen, waar te maken.

GMW is een pionier op het gebied van elektrische mobiliteit in India en is de grootste exporteur van elektrische 3W’s (of e-tuktuks) uit India, met vestigingen in het VK, Frankrijk, Portugal, Japan, Oeganda, Nepal en Bangladesh. GMW’s SmartAuto is de eerste Indiase e-3W die Europees is gecertificeerd, en is ook de eerste e-3W die is ontworpen met een modulair batterijwisselsysteem.

De gecombineerde waarde van de markten voor het tanken van 3W en 3W bedraagt 32 miljard dollar. Verschillende ontwikkelingslanden hebben een hoog gebruik van driewielers, die traditioneel werden aangedreven door verbrandingsmotoren. Deze markten beschouwen elektrische 3W’s nu als de toekomst van mobiliteit binnen de stad.

