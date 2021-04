BOULDER, Colo.--(BUSINESS WIRE)--Techstars, het wereldwijde netwerk dat ondernemers helpt slagen, en het ministerie van Communicatie en Informatietechnologie van het Koninkrijk Saoedi-Arabiƫ hebben vandaag een partnerschap aangekondigd om The Riyadh Techstars Accelerator te lanceren. De accelerator voegt zich bij het ontluikende startup-ecosysteem van Saoedi-Arabiƫ om samen te werken met startups en ondernemers die hun bedrijf opbouwen en laten groeien in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, wat de missie van Techstars onderstreept om innovatie en ondernemerschap toegankelijker en inclusiever te maken voor meer ondernemers.

