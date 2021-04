Scientist.com s’associe à plusieurs ORC majeures pour offrir des modèles pathologiques à la recherche contre le cancer

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Scientist.com, première place de marché de l’industrie pharmaceutique pour la recherche en sciences de la vie, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Charles River, Certis Oncology, ainsi que d’autres ORC leaders en oncologie, en vue de lancer un Outil de recherche de modèles pathologiques qui aide les chercheurs médicaux à utiliser les données génétiques, cellulaires et de patients afin de trouver les modèles de recherche les plus appropriés dans le cadre de leurs projets de développement préclinique.

« Notre logiciel exclusif de sélection des modèles utilise plusieurs algorithmes d’apprentissage machine qui aident les chercheurs à passer au crible d’importantes quantités de données, ainsi qu’à identifier les modèles in vitro et in vivo dans le cadre de leur recherche », a déclaré Javier Pineda, PhD, scientifique des données chez Scientist.com. « Les scientifiques peuvent filtrer par mutation génique, expression génique, type de cancer ou information du patient, puis acheter sans délai dès que le modèle approprié a été identifié. »

L’Outil de recherche de modèles pathologiques réunit une multitude de données qui aident les scientifiques à choisir les modèles pathologiques précliniques appropriés. Les données de séquençage de l’ADN issues des partenaires ORC sont chargées et analysées afin que les chercheurs puissent facilement sélectionner des modèles en fonction de la présence (ou absence) d’un gène muté, ou de la régulation à la hausse ou à la baisse de l’expression des gènes. Les clients de la place de marché peuvent filtrer leurs résultats de recherche en fonction du type de cancer, de son sous-type et de ses caractéristiques, ou des informations patient.

« Le nouvel Outil de recherche de modèles pathologiques de Scientist.com permettra aux chercheurs pharmaceutiques et biotechnologiques de trouver et acquérir les modèles Charles River les plus appropriés dans le cadre de leurs programmes de développement de médicaments », a déclaré Melissa Schroeder, responsable du commerce électronique chez Charles River. « Le fait d’avoir accès à des données avancées qui correspondent mieux à un modèle de xénogreffe dérivée du patient (PDX) grâce à un programme de recherche offrira une conception d’étude optimale, et permettra au final d’économiser du temps et de l’argent, à l’heure où nos clients s’empressent d’offrir des thérapies critiques aux patients. »

À son lancement, l’Outil de recherche de modèles pathologiques inclut 650 modèles PDX fournis par Charles River, Certis, XenTech, le Lab for Innovated Diagnosis and Experimental Therapeutics (LIDE) ainsi que d’autres organisations — un nombre qui devrait croître rapidement à l’heure où davantage d’ORC rejoignent le programme. D’ici 2022, la plateforme inclura d’autres systèmes de modèles tels que les organoïdes, les xénogreffes dérivées de cellules (CDX), les modèles syngéniques, les modèles immuno-oncologiques, ainsi que les lignées cellulaires dérivées des patients.

« Avec un si grand nombre de médicaments qui échouent dans le cadre d’essais cliniques sur l’homme en raison de leur inefficacité, il est impératif que nous utilisions davantage des modèles pathologiques précliniques prédictifs », a déclaré Peter Ellman, PDG de Certis Oncology. « En combinant analyse génique, données patient et données de profilage tissulaire, l’Outil de recherche de modèles pathologiques de Scientist.com augmente les chances de voir les chercheurs sélectionner les modèles Certis appropriés dans le cadre du développement translationnel de médicaments. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.scientist.com/disease-model-finder/

À propos de Scientist.com

Scientist.com est la première place de marché optimisée par IA de l’industrie pharmaceutique pour la recherche et le développement externalisés. Cette place de marché simplifie l’ensemble du processus d’approvisionnement en matière de R&D, fait économiser du temps et de l’argent, réduit les risques et donne accès aux technologies et aux outils innovants les plus récents. Scientist.com exploite des places de marché d’entreprises privées, pour la plupart des grandes sociétés pharmaceutiques mondiales, pour plus de 80 sociétés biotechnologiques, ainsi que pour les National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur scientist.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.