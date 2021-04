E2open s’associe à Air France Industries KLM Engineering & Maintenance dans le cadre d’une plateforme de conformité douanière

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--E2open (NYSE : ETWO), le réseau de l’économie numérique, et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), fournisseur leader de services de maintenance, réparation et révision (Maintenance, Repair and Overhaul, MRO) pour les compagnies aériennes, annoncent un partenariat portant sur la mise en œuvre des solutions mondiales de conformité des exportations et de conformité douanière d’E2open.

Les applications de gestion du commerce international d’E2open automatisent le contrôle des expéditions conformément aux exigences réglementaires en matière de conformité commerciale, en recommandant de manière fluide les licences d’exportation et les documents commerciaux d’importation, ce qui permet aux entreprises de gérer efficacement tous les aspects liés à la conformité commerciale transfrontalière, aux contrôles des pays, au filtrage des parties non autorisées, à la détermination de licences, ainsi qu’à la visibilité d’entrée, en plus de la génération de documents. AFI KLM E&M dessert 200 clients internationaux et plus de 2 800 avions, plus de 600 000 pièces étant expédiées à partir de centres multiples. La plateforme de conformité douanière permettra de veiller à ce que les produits et services de haute qualité d’AFI KLM E&M soient délivrés à temps aux clients tout en respectant les exigences réglementaires, et contribuera au final à garantir la sécurité et les opérations aériennes à travers le monde.

« La combinaison entre gestion performante du risque de conformité et évolutivité via l’automatisation peut être un avantage clé dans l’économie mondiale actuelle, au sein de laquelle les entreprises se diversifient rapidement et les réglementations changent fréquemment », a déclaré Michael Farlekas, président-directeur général d’E2open. « Notre plateforme hautement configurable, qui inclut gestion des exportations et des importations, associée au répertoire actualisé Global Knowledge®, permettra à AFI KLM E&M de délivrer à temps à ses clients les produits et services de la plus haute qualité, tout en réduisant les coûts et en améliorant l’efficience. »

Ensemble, AFI KLM E&M et E2open harmoniseront les transactions transfrontalières, automatiseront les processus d’exportation, établiront une conformité réglementaire, réduiront les complexités et limiteront les coûts, le tout en utilisant des données complètes, actualisées et précises sur les contrôles réglementaires, les parties non autorisées, les classifications et les frais au débarquement.

« La complexité liée à notre activité ainsi qu’à l’exploitation de notre chaîne d’approvisionnement s’accroît à l’heure où nous enregistrons une croissance significative et une diversité de nos activités à travers le monde », a déclaré Géry Mortreux, vice-président exécutif chez Air France Industries. « Nous sommes ravis de nous associer à E2open afin de veiller à nous tenir au courant des réglementations en perpétuelle évolution, de tirer parti des bonnes pratiques mondiales en matière de commerce et de conformité, et de promouvoir la transformation numérique de notre chaîne d’approvisionnement. La nouvelle plateforme nous fournit une conformité prioritaire de premier ordre afin d’améliorer nos opérations, ce qui nous permet de mieux servir nos clients mondiaux. »

À propos d’AFI KLM E&M

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance est un fournisseur majeur de services de maintenance, réparation et révision (Maintenance, Repair, Overhaul, MRO) multi-produits. Disposant d’un effectif de plus de 14 000 employés, AFI KLM E&M offre une assistance technique complète aux compagnies aériennes, allant de l’ingénierie et la maintenance en ligne à la révision du moteur, à l’aérostructure et au support des inverseurs de poussée, ainsi que la gestion, la réparation et la fourniture de composants aéronautiques s'appuyant sur un puissant réseau logistique. AFI KLM E&M soutient près de 2 800 avions exploités par 200 grandes compagnies aériennes internationales et domestiques.

À propos d’E2open

Chez E2open, nous bâtissons une chaîne d’approvisionnement plus connectée et plus intelligente. Cela commence par la compréhension des contraintes en termes de demande, d’approvisionnement et de livraison en temps réel, et par la réponse à ces contraintes. En regroupant les données provenant des clients, des canaux de distribution, des fournisseurs, des sous-traitants et des partenaires logistiques, notre plateforme de chaîne d’approvisionnement, collaborative et agile permet aux entreprises d’utiliser les données en temps réel, en se servant de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique pour prendre des décisions plus intelligentes. Toutes ces informations complexes sont livrées sous la forme d’une vue unique qui englobe vos écosystèmes de demande, d’approvisionnement et de logistique. E2open révolutionne tous les aspects. La demande. L’offre. Livraison effectuée. Visitez www.e2open.com.

E2open, le logo d’E2open et Global Knowledge sont des marques déposées d’E2open, LLC ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce, marques déposées ou marques de service appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

