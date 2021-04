Allianz et Monument Re finalisent la vente d’une partie d’un portefeuille fermé d’assurance-vie d’Allianz en Belgique

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--La transaction a été approuvée par le régulateur belge avec entrée en vigueur le 1er avril 2021, et fait suite à l’annonce publiée en août 2020 : Allianz Benelux et Monument Re annoncent une transaction relative à un portefeuille fermé.

Grâce à la finalisation de cette transaction, Allianz Benelux et MAB veilleront désormais à garantir un transfert fluide pour les clients et partenaires courtiers concernés. Par conséquent, Allianz continue de servir le portefeuille tout au long de l’année 2021 et 2022.

La vente appuie la stratégie d’Allianz en Belgique consistant à orienter activement son portefeuille d’assurance en direction de produits d’assurance-vie modernes, qui offrent une proposition de valeur attractive pour les clients d’Allianz. La part de marché d’Allianz dans le pays demeure inchangée, et atteint environ 6 pour cent.

Déclaration de Kathleen Van den Eynde, PDG d’Allianz Belgique : « Nous sommes heureux de finaliser cette transaction. Il s’agit d’une étape importante dans l’exécution réussie de notre stratégie en matière d’assurance-vie, qui consiste à nous orienter vers des produits d’assurance modernes mobilisant peu de capitaux, principalement la Branche 23. Ceci renforce nos attentes s’agissant d’une croissance continue, en offrant à nos clients des solutions et produits innovants aux côtés de nos courtiers dans les secteurs de l’assurance-vie, de la santé, des avantages sociaux et de l’assurance multirisque. »

Déclaration de Koen Depaemelaere, PDG de Monument Assurance Belgique : « Nous sommes ravis d’annoncer la clôture de cette transaction. Nous sommes impatients d’accueillir les assurés chez Monument, et souhaitons en profiter pour leur assurer notre engagement de maintenir le service et la sécurité de haute qualité dont ils ont bénéficié chez Allianz. Suite aux acquisitions précédentes de quatre autres portefeuilles belges, cette transaction avec Allianz nous aide à accroître significativement notre envergure, et confirme la position de Monument Assurance en tant que consolidateur leader sur le marché belge. »

Notes à l'attention des rédacteurs :

À propos d’Allianz au Benelux

Allianz est un leader mondial dans la prestation de services d’assurance et de services financiers. La société est présente dans plus de 70 pays, emploie plus de 147 000 personnes et fournit ses services à 100 millions de clients. Allianz est la marque d’assurance numéro 1 dans le classement mondial des marques Interbrand 2020. Au Benelux, Allianz propose un large éventail de produits et services d’assurance pour les particuliers, les indépendants, les PME et les grandes entreprises, via son réseau de courtiers en assurance. En Belgique et au Luxembourg, Allianz fournit ses services à plus de 900 000 clients, emploie près de 950 personnes et collecte 2,8 milliards EUR. Aux Pays-Bas, Allianz fournit ses services à plus de 1,3 million de clients grâce à l’aide de ses partenaires de distribution et de la société d’assurance directe Allianz Direct. Allianz emploie près de 1 000 personnes aux Pays-Bas et collecte 1,3 million EUR en primes brutes dans ce pays.

À propos de Monument Re

Monument Re Limited est une société de réassurance et holding d’assurance, présente aux Bermudes, en Irlande, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, à Guernesey et sur l’Île de Man, avec des filiales en Espagne, en Italie et en Allemagne. Monument Re exerce ses activités en tant que réassureur et acquéreur de portefeuilles européens à forte intensité d’actifs. Grâce à cette stratégie, Monument Re assume les risques liés aux actifs et exploite efficacement ces entreprises ou portefeuilles avec des risques calculés.

Monument Re fait l’objet d’une Surveillance de groupe de la part de l’Autorité monétaire des Bermudes.

Monument Assurance Belgium fait partie du Monument Re Group et opère en tant que consolidateur de portefeuilles d’assurance-vie, fermés en Belgique, sous la supervision de la Banque Nationale de Belgique.

