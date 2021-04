Velodyne Lidar annonce un accord pluriannuel avec AGM Systems LLC

The AGM-MS3 from AGM Systems is a cost-effective multifunctional solution for mobile and airborne laser scanning from unmanned aerial vehicles (UAVs). It is equipped with Velodyne’s Ultra Puck lidar sensor. (Photo: AGM Systems)

The AGM-MS3 from AGM Systems combines use of AGM-PS inertial navigation systems, highly detailed Velodyne Lidar sensor output and proprietary software to make it possible to obtain centimeter-level accuracy when scanning from heights of up to 200 meters. (Photo: AGM Systems)

AGM Systems will utilize Velodyne’s Ultra Puck lidar sensor in their new AGM-MS3 Unmanned Aerial Vehicle (UAV) mapping solution. This solution is their second generation of one of the most popular UAV lidar scanning technologies for mapping in Russia. (Photo: AGM Systems)

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd’hui un accord pluriannuel avec AGM Systems LLC, qui fournit des technologies matérielles et logicielles de pointe destinées à la collecte, au traitement ainsi qu’à l’analyse des données cartographiques aériennes et mobiles. AGM Systems utilisera le nouveau capteur lidar Ultra Puck de Velodyne dans sa nouvelle solution de cartographie de drones AGM-MS3. Cette solution représente la deuxième génération de l’une des technologies de balayage lidar de drones les plus populaires pour la cartographie en Russie. AGM Systems fournit ses services à plusieurs leaders mondiaux du secteur énergétique, grâce à une technologie multifonction haute performance, basée sur le lidar de Velodyne.

AGM Systems LLC est la première entreprise de Russie à utiliser le lidar sur des drones à voilure fixe, et a choisi Velodyne pour la haute qualité, la faible consommation et la fiabilité de sa technologie. Les solutions de drones dotés du lidar de Velodyne d’AGM Systems ont été validées par l’expérience de ses clients et partenaires.

« La qualité des données de l’AGM-MS3, optimisé par l’Ultra Puck de Velodyne Lidar, est confirmée par les évaluations menées au sein d’un site de test spécialisé de l’université », a déclaré Kamina Nadezha, rectrice de l’Université d’État de géodésie et de cartographie de Moscou. « Dans le cadre de l’étude, la précision, les détails, la répétitivité et la stabilité du système ont été évalués. Il s’agit pour l’instant de la meilleure solution de cartographie de drones avec lidar sur le marché russe qui ait été vérifiée par notre université. »

L’utilisation combinée des systèmes de navigation inertielle de l’AGM-PS ainsi que du rendement hautement détaillé de Velodyne Lidar et de son logiciel exclusif, rend possible l’obtention d’une précision au centimètre près dans le cadre d’un balayage à des hauteurs s’élevant jusqu’à 200 mètres. Dans la mesure où la navigation et l’atterrissage sécurisé constituent des facteurs clés pour les drones, AGM Systems a choisi le capteur lidar précis et compact Ultra Puck de Velodyne.

« Les capteurs lidar Ultra Puck de Velodyne constituent des solutions technologiques fiables, précises et polyvalentes », a déclaré Mischenko Yury, directeur de la production, AGM Systems LLC. « Ils répondent aux besoins de nos clients en offrant un faible poids, une faible consommation et une facilité d’intégration. Velodyne est une entreprise réputée dans le secteur, et un partenaire précieux pour nous. »

« Quelques-unes des plus grandes sociétés mondiales utilisent les solutions AGM équipées de l’Ultra Puck de Velodyne afin de bénéficier d’une cartographie précise », a déclaré Erich Smidt, directeur exécutif de Velodyne Europe. « Les drones d’AGM Systems illustrent parfaitement comment les capteurs de Velodyne alimentent les applications de sondage, d’évaluation en temps réel et de contrôle des précieuses ressources énergétiques. »

Parallèlement aux solutions équipées de la technologie de Velodyne, AGM Systems fournit une mise en œuvre complète de technologies de balayage laser dans le processus de production. Grâce à cela, les technologies sont mises à la disposition d’un éventail de clients, du géomètre ordinaire à l’université, en passant par les leaders de marché dans les domaines de la conception et de la construction. L’expérience de spécialistes des domaines de la physique, de la géodésie, des mathématiques appliquées et d’autres disciplines, permet à AGM Systems de résoudre la plupart des problèmes techniques complexes, et de fournir à ses clients un produit innovant.

