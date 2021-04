Allianz en Monument voltooien de verkoop van een deel van de afgesloten levensboek-portefeuille van Alianz in België

BRUSSEL--(BUSINESS WIRE)--De transactie is goedgekeurd door de Belgische regelgever met een ingangsdatum van 1 april 2021 en volgt op de aankondiging die in augustus 2020 is gepubliceerd: Allianz Benelux en Monument Re kondigen transactie van afgesloten boek-portefeuille aan​.

Met de afronding van de transactie zullen zowel Allianz Benelux als MAB zich nu richten op het garanderen van een naadloze overdracht voor de betrokken klanten en makelaarspartners. Daarom blijft Allianz de portefeuille in 2021 en tot in 2022 bedienen.

De verkoop ondersteunt de strategie van Allianz in België om haar verzekeringsportefeuille actief te beheren richting moderne levensverzekeringsproducten met een aantrekkelijke waardepropositie voor de klanten van Allianz. Het marktaandeel van Allianz in het land blijft ongewijzigd rond de 6 procent.

Kathleen van den Eynde, CEO van Allianz België: “We zijn verheugd om deze transactie af te ronden. Het is een belangrijke stap in de succesvolle uitvoering van onze levensstrategie om over te stappen op moderne kapitaalverzekeringsproducten, voornamelijk Branch 23. Het bevestigt onze verwachtingen voor aanhoudende groei door innovatieve producten en oplossingen aan te bieden aan onze klanten, samen met onze makelaars, in leven, gezondheid, personeelsbeloningen en ook in vastgoed en verlieszaken.”

Koen Depaemelaere, CEO van Monument Assurance Belgium: “We zijn verheugd de voltooiing van deze transactie aan te kondigen. We kijken ernaar uit om de polishouders bij Monument te verwelkomen en willen van de gelegenheid gebruik maken om hun te verzekeren van onze toewijding om de hoogwaardige service en veiligheid die ze bij Allianz hebben genoten, te behouden. Na eerdere overnames van vier andere Belgische portefeuilles, helpt deze transactie met Allianz ons om de schaal aanzienlijk te vergroten en bevestigt het de positie van Monument Assurance als leidende tussenpersoon op de Belgische markt.”

Over Allianz in de Benelux

Allianz is een wereldleider op het gebied van verzekeringen en financiële dienstverlening. Het is aanwezig in meer dan 70 landen, heeft meer dan 147.000 mensen in dienst en bedient 100 miljoen klanten. Allianz is het nr. 1 verzekeringsmerk in de Interbrand Global Brand Rankings 2020. In de Benelux biedt Allianz via haar netwerk van verzekeringsmakelaars een breed scala aan verzekeringsproducten en -diensten aan voor particulieren, zelfstandigen, het mkb en grote bedrijven. In België en Luxemburg bedient Allianz meer dan 900.000 klanten, heeft het bijna 950 mensen in dienst en int 2,8 miljard euro. In Nederland bedient Allianz meer dan 1,3 miljoen klanten met de hulp van distributiepartners en de direct writer, Allianz Direct. Allianz heeft in Nederland ongeveer 1.000 mensen in dienst en int in dat land 1,3 miljard euro aan brutopremies.

Over Monument Re

Monument Re Limited is een herverzekeraar van levensverzekeringen en een verzekeringsholding met een aanwezigheid in Bermuda, Ierland, België, Luxemburg, Nederland, Guernsey en het eiland Man, met filialen in Spanje, Italië en Duitsland. Monument Re opereert als herverzekeraar en verwerver van vermogensintensieve Europese portefeuilles. Via deze strategie neemt Monument Re op eigendommen gebaseerde risico’s aan binnen zijn risicobehoefte en beheert het deze activiteiten of portfolio's efficiënt.

Monument Re staat onder groepstoezicht van de Bermuda Monetary Authority.

Monument Assurance Belgium is onderdeel van de Monument Re Group en opereert onder toezicht van de Nationale Bank van België als een gesloten boekconsolidator van levensportfolio's in België.

