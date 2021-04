SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Scientist.com, de toonaangevende marktplaats voor biowetenschappelijk onderzoek in de farmaceutische industrie, heeft vandaag aangekondigd dat het een partnerschap is aangegaan met Charles River, Certis Oncology en andere toonaangevende oncologie-CRO’s om een Disease Model Finder te lanceren die medische onderzoekers helpt genetische, cellulaire en patiëntgegevens om de meest geschikte onderzoeksmodellen te vinden voor hun preklinische ontwikkelingsprojecten.

“Onze gepatenteerde software voor modelselectie maakt gebruik van meerdere algoritmen voor machine learning om onderzoekers te helpen grote hoeveelheden gegevens te doorzoeken en in vitro en in vivo modellen voor hun onderzoek te identificeren”, aldus Javier Pineda, PhD, Data Scientist bij Scientist.com. “Wetenschappers kunnen filteren op genmutatie, genexpressie, kankertype of patiëntinformatie, en deze vervolgens zonder vertraging aanschaffen zodra het juiste model is geïdentificeerd.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.