Scientist.com, il maggior mercato del settore farmaceutico per la ricerca nel campo delle scienze naturali, ha annunciato oggi di aver stretto una collaborazione con Charles River, Certis Oncology e altre importanti organizzazioni di ricerca a contratto (contract research organization, CRO) per il lancio di una soluzione per l'identificazione di modelli patologici denominata Disease Model Finder che aiuta i ricercatori medici a sfruttare dati genetici, cellulari e di pazienti per individuare i modelli di ricerca più consoni ai loro progetti di sviluppo in fase preclinica.

“Il nostro software brevettato di selezione dei modelli impiega svariati algoritmi di apprendimento automatico per aiutare i ricercatori a passare in rassegna un elevato volume di dati e identificare modelli in vitro e in vivo per le loro attività di ricerca”, ha dichiarato il Dottor Javier Pineda, PhD, Esperto in scienza dei dati presso Scientist.com.

