La Banque Postale kiest Ebury om zijn KMO-klanten te ondersteunen bij hun internationale activiteiten

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Om haar MKB-klanten te ondersteunen bij hun internationale activiteiten, breidt La Banque Postale haar aanbod uit door de krachten te bundelen met Ebury. Deze samenwerking stelt de klanten van de bank die toegang hebben tot de diensten van Ebury in staat om een rekening in vreemde valuta te openen, valutatransacties ter plaatse in 140 valuta’s uit te voeren en internationale overschrijvingen te doen vanaf een beveiligd, speciaal platform, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.