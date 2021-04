Allianz e Monument Re perfezionano la vendita di una quota del portafoglio di polizze vita chiuse di Allianz in Belgio

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--La transazione, entrata in vigore in data 1° aprile 2021, è stata approvata dall’ente normativo competente belga e giunge sulla scia del seguente annuncio rilasciato nell’agosto del 2020: Allianz Benelux e Monument Re annunciano una transazione avente come oggetto un portafoglio di polizze chiuse.

Perfezionata la transazione, entrambe Allianz Benelux e MAB si adopereranno allo scopo di garantire una transizione agevole per i clienti e gli intermediari interessati. Pertanto, Allianz continuerà a gestire il portafoglio per tutto il 2021 e fino al 2022.

La vendita avvalora la strategia di Allianz in Belgio mirata a gestire attivamente il proprio portafoglio assicurativo in direzione di prodotti vita moderni, con una proposta di valore che risulta decisamente appetibile per i clienti di Allianz. La quota di mercato di Allianz nel Paese rimane invariata: pari al 6% circa.

Kathleen Van den Eynde, amministratore delegato di Allianz in Belgio, ha dichiarato: “Siamo molto compiaciuti del perfezionamento di questa transazione. Essa rappresenta un passo importante rispetto all’esecuzione della nostra strategia nel ramo vita per passare ai moderni prodotti assicurativi ’capital light’, soprattutto Branch 23. Essa rafforza le nostre aspettative di crescita continua attraverso l’offerta ai nostri clienti di soluzioni e prodotti innovativi, insieme ai nostri intermediari nei comparti vita, salute e benefici dipendenti, nonché nel ramo proprietà e infortuni”.

Koen Depaemelaere, amministratore delegato di Monument Assurance in Belgio, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il perfezionamento di questa transazione. Auspichiamo di dare il benvenuto agli assicurati in Monument e desideriamo cogliere l’opportunità di rassicurarli del nostro impegno a mantenere il servizio di alta qualità e la sicurezza di cui hanno goduto in Allianz. Dopo le acquisizioni precedenti di quattro altri portafogli belgi, questa transazione con Allianz ci aiuterà ad espanderci in misura considerevole e conferma lo status di Monument Assurance quale consolidatore leader nel mercato belga”.

Note per gli editori:

Informazioni su Allianz nel Benelux

Allianz è un fornitore leader a livello mondiale di servizi assicurativi e finanziari. Essa è presente in oltre 70 Paesi, impiega più di 147.000 dipendenti e conta 100 milioni di clienti. Il marchio di assicurazioni Allianz si è classificato al primo posto nella classifica globale del 2020 ’Interbrand Global Brand Rankings’. Nel Benelux Allianz offre un’ampia gamma di prodotti e servizi assicurativi per privati, lavoratori autonomi, imprese di piccole e medie dimensioni e grandi società attraverso la sua rete di intermediari assicurativi. In Belgio e nel Lussemburgo Allianz conta più di 900.000 clienti, impiega quasi 950 dipendenti e incassa 2,8 miliardi di euro. Nei Paesi Bassi Allianz risponde alle esigenze di oltre 1,3 milioni di clienti con l’aiuto dei suoi partner per la distribuzione e dell’emittente diretto Allianz Direct. Allianz impiega approssimativamente 1.000 dipendenti nei Paesi Bassi e incassa 1,3 miliardi di euro in premi assicurativi lordi in questo Paese.

Informazioni su Monument Re

Monument Re Limited è una holding di partecipazione assicurativa e riassicurativa presente nelle Bermuda, in Irlanda, in Belgio, nel Lussemburgo, nei Paesi Bassi, nell’Isola di Man e in Guernsey e possiede succursali in Spagna, Italia e Germania. Monument Re opera quale riassicuratore e acquirente di portafogli ad alta intensità di risorse europei. Attraverso tale strategia, Monument Re assume rischi basati sugli attivi nei limiti della propria propensione al rischio e gestisce in maniera efficiente tali imprese o portafogli.

Monument Re è soggetta alla supervisione di gruppi dell’Autorità monetaria delle Bermuda (Bermuda Monetary Authority).

Monument Assurance Belgium fa parte di Monument Re Group ed opera quale consolidatore di polizze chiuse di portafogli di assicurazioni sulla vita in Belgio sotto la supervisione della Banca nazionale del Belgio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.